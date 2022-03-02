Nissan приостановил поставки нового Pathfinder в Россию

Компания Nissan на данный момент временно приостановила поставки кроссовера Nissan Pathfinder в Россию до выяснения ситуации. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Nissan. Напомним, продажи Pathfinder нового поколения, который поставляется в нашу страну с американского завода Nissan, стартовали в середине февраля, и к этому моменту клиентами было заказано более 150 автомобилей.

Между тем, завод Nissan в Санкт-Петербурге, где выпускаются кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano, на сегодняшний день продолжает работу, однако в компании не исключают приостановки производства ввиду задержек в поставках комплектующих. Напомним, в ноябре прошлого года предприятие перешло на двусменный режим работы, что позволило увеличить объем производства на 20%. На сегодняшний день численность сотрудников завода составляет около 2000 человек.

«Компания внимательно следит за ситуацией в связи с объявленными санкциями и тем, какое влияние они оказывают на бизнес в России. Соответствующие подразделения проверяют информацию, адаптируют все процессы и в оперативном режиме решают возникающие вопросы», – рассказали в пресс-службе Nissan.

Фото: Nissan