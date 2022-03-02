Jaguar Land Rover приостановил поставки автомобилей в Россию

Компания Jaguar Land Rover приостановила поставки автомобилей на российский рынок. «Текущие глобальные условия бизнеса осложняют нашу торговую деятельность, поэтому мы вынуждены временно приостановить поставки автомобилей на российский рынок, но мы продолжаем мониторить ситуацию и делать все, что в интересах наших клиентов», – заявили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Jaguar Land Rover.

По итогам 2021 года компания Jaguar Land Rover Россия реализовала 6909 автомобилей, что на 6% ниже показателя годичной давности. Так, в прошлом году российские клиенты приобрели 6388 внедорожников Land Rover, что соответствует уровню 2020 года. Реализация автомобилей Jaguar составила 521 единицу (-46%). Как отмечали Jaguar Land Rover, в условиях дефицита полупроводников и в целях оптимизации производства компания сместила объем выпуска в пользу новинок и особо востребованных моделей, таких как Defender, Range Rover и Range Rover Sport. Так, на российском рынке объем продаж Land Rover Defender в 2021 году вырос до 1729 проданных автомобилей. Но эта ситуация снизила реализацию других моделей, в частности, обновленных Jaguar F-Pace и Land Rover Discovery, несмотря на сохраняющийся стабильный спрос на эти кроссоверы. Нехватка полупроводников и вынужденная переориентация производства на выпуск наиболее популярных и высокомаржинальных продуктов также потребовала ограничить продажи седанов.

Как и годом ранее, главными драйверами спроса у бренда Jaguar в России остаются кроссоверы F-Pace и E-Pace. Что касается электрического кроссовера Jaguar I-Pace, в 2021 году было продано 69 таких машин.

Добавим, что весной 2022-го на российский рынок планировалось вывести внедорожник Range Rover пятого поколения, который был представлен в конце октября, и за два последних месяца прошлого года от российских клиентов было принято 2300 заказов на эту модель.

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Фото: Jaguar Land Rover