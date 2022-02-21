Isuzu может начать производство внедорожника Mu-X в России

Компания Isuzu рассматривает возможность локального производства нового рамного внедорожника Mu-X в России. Об этом порталу Autonews.ru заявил представитель «Исузу Мотор Рус», отметив, что положительное решение по этому вопросу может быть принято при условии, что ежегодный объем реализации новой модели достигнет более 8 тыс. экземпляров. Для сравнения, суммарные продажи двух главных конкурентов Mu-X, Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport, по итогам 2021 года едва преодолели отметку в 5 тыс. штук.

Между тем, в ближайшей перспективе ожидается появление версии Isuzu Mu-X от компании Arctic Trucks с увеличенным дорожным просветом, грязевой резиной, лебедкой и прочим внедорожным оснащением, которое по умолчанию будет вписано в ОТТС.

Напомним, продажи рамного внедорожника Isuzu Mu-X стартуют на российском рынке 1 марта. Новинка будет доступна в двух комплектациях – Comfort и Premium Safety – стоимостью 3 млн 699 тыс. рублей и 3 млн 999 тыс. рублей соответственно. Максимальная комплектация отличается пакетом систем безопасности IDAS, более продвинутой мультимедиасистемой с 9-дюймовым экраном, кожаной обивкой сидений, электроприводом водительского сиденья в 8 направлениях, электроприводом двери багажника, дополнительными передними парктрониками.

Внедорожник Isuzu Mu-X, построенный на одной платформе с пикапом Isuzu D-Max, получил усовершенствованную рамную конструкцию, уже знакомый российским потребителям 3-литровый дизельный двигатель (190 л.с., 450 Нм) в паре с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией Aisin, систему полного привода Part-time с понижающим рядом и возможностью принудительной блокировки заднего дифференциала, а также энергоемкую подвеску. Внедорожные возможности автомобиля дополняют максимальный дорожный просвет в 235 мм и увеличенная до 800 мм глубина преодолеваемого брода.

Дизайн модели отличает полностью светодиодная оптика, восходящие боковые линии кузова в сочетании с покатыми передними и задними стойками создают ощущение постоянного движения вперед, а широко расставленные очерченные колесные арки и лаконичная задняя часть визуально добавляют образу устойчивости.

Семиместный салон Isuzu D-Max получил эргономичные сиденья из антивибрационного материала с регулировкой поясничного подпора и угла наклона подушки (в Premium Safety), регулируемую по высоте и вылету рулевую колонку, а также мультимедийную систему с дисплеем 7 или 9 дюймов.

Что касается систем безопасности, автомобиль оснащен 7 подушками безопасности для водителя и пассажиров, а в комплектации Premium Safety оборудован пакетом безопасности IDAS (Isuzu Intelligent Driver Assistance System), который включает систему автономного экстренного торможения (AEB), систему мониторинга слепых зон (BSM), адаптивный круиз-контроль (ACC), систему предупреждения о фронтальном столкновении (FCW), систему предупреждения о выезде из занимаемой полосы (LDW), систему автономного торможения при повороте (Turn Assist).

Среди функций комфорта стоит отметить дистанционный запуск двигателя, интеллектуальную систему управления светом (в Premium Safety), настраиваемый ограничитель скорости (в Premium Safety), систему помощи при парковке и движении задним ходом (в Premium Safety), новую систему омывателей лобового стекла с датчиком дождя, систему помощи при парковке с 8-точечным парктроником (в Premium Safety) и др.

Какие еще модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Isuzu