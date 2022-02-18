Mercedes-Benz остановил прием заказов на седан E-Class в Германии

Компания Mercedes-Benz приостановила прием заказов на седан E-Class в Германии. По данным издания Automobilwoche, на данный момент у штутгартского автопризводителя полностью исчерпан лимит производства этой модели, что произошло из-за дефицита микрочипов и большого количества заказов на машину по всему миру. В результате сейчас клиентам компания может предложить только дилерские, выставочные и демонстрационные экземпляры седанов E-Class.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Также неизвестно, есть ли проблемы с заказом в других странах мира. «На российском заводе Mercedes-Benz автомобили Е-Class производятся в соответствии с планом», – рассказали порталу Autonews.ru в российском представительстве Mercedes-Benz.

В настоящее время Mercedes-Benz уже ведет разработку седана E-Class нового поколения – он неоднократно попадался в объективы фотошпионов во время тестовых испытаний. Премьера новинки должна состояться до конца текущего года.

Седан Mercedes-Benz E-Class для российского рынка производится на заводе «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» в подмосковном Есипово. Автомобили, которые выпускают в России, оснащаются бензиновым двигателем мощностью 197 л. с. или дизельным агрегатом с отдачей 194 л.с. Оба мотора работают в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 43011 легковых автомобилей и внедорожников с трехлучевой звездой – это на 11% больше, чем годом ранее. Бестселлером немецкой марки в нашей стране стал кроссовер GLE (вкл. GLE Coupe) с общим объемом продаж 9382 автомобиля. Далее следуют E-Класс (вкл. CLS), GLC (вкл. GLC Coupe) и внедорожники GLS. Mercedes-Benz V-Класс, чья реализация составила 1803 машины, является минивэном №1 класса «люкс» на российском рынке. Как отмечается, высокий рост продаж и новый рекорд был отмечен в верхнем сегменте модельного ряда – Mercedes-AMG (+45%), S-Класс, вкл. Mercedes-Maybach, купе и кабриолет, SL, GT (+57%) и GLS, вкл. Mercedes-Maybach (+59%).

В конце декабря компания Mercedes-Benz представила в России свой первый полностью электрический седан EQS, который поступит в продажу в первом квартале 2022 года. Кроме того, весной 2022-го у российских дилеров ожидается родстер Mercedes-AMG SL, оснащенный битурбированным 4-литровым двигателем AMG V8. А летом на российский рынок выйдет новый электрический спортивный седан бизнес-класса EQE.

Вместе с новыми Mercedes-Maybach S-Класса и C-Классом, которые появились на рынке в конце 2021 года, и совершенно новыми моделями, которые выйдут в 2022 году, Mercedes-Benz ставит цель дальнейшего роста в соответствии со своей стратегией, направленной на увеличение прибыльности. В то же время ситуация с полупроводниками остается нестабильной и, как ожидается, также повлияет на поставки автомобилей в 2022 году. Однако Mercedes-Benz прилагает все усилия, чтобы удовлетворить покупательский спрос.

Полный список дилеров Mercedes-Benz (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Mercedes-Benz