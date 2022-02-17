Volkswagen Taos получил новую функцию

Компания Volkswagen расширила набор приложений VW Play Apps для компактного кроссовера Taos. Теперь в магазине появилось приложение «Штрафы ГИБДД» – с этим сервисом водителю становится доступна детальная информация о штрафах ГИБДД в режиме реального времени, которые поступают в систему вместе с фотографией с места нарушения. Онлайн-проверка штрафов работает во всех регионах России, сообшает пресс-служба Volkswagen. Также становится доступна функция оплаты штрафов из приложения банковской картой. Кроме того, приложение «Штрафы ГИБДД» дает возможность оформления электронного полиса ОСАГО онлайн (с опцией сравнения цен в 21 страховой компании).

Модель Taos первой в российской линейке автомобилей Volkswagen получила принципиально новую мультимедийную систему VW Play на базе Android, с дисплеем диагональю 10 дюймов. При помощи этой системы пользователь может подключиться к точкам доступа Wi-Fi (включая смартфон), подключить Apple CarPlay или Android Auto, управлять настройками некоторых функций автомобиля (например, климат-контроля, датчиков парковки, камеры заднего вида, обогрева лобового стекла). Мультимедийная система также предоставляет возможность воспроизведения аудиоданных (включая мобильную связь) через динамики автомобиля при помощи интерфейса USB и Bluetooth. В новой мультимедийной системе у российских пользователей есть возможность воспользоваться встроенным магазином приложений VW Play Apps, в котором доступны, в том числе, сервисы Яндекс: Яндекс.Навигатор со встроенными Яндекс.Музыкой, Яндекс.Заправками и голосовым помощником Алисой.

Кроссовер предлагается с двумя вариантами двигателей: атмосферным мощностью 110 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, а также турбированным 150-сильным мотором в паре с 8-АКП и передним приводом или 7-АКП и полным приводом 4Motion.

На российском рынке Volkswagen Taos представлен в трех вариантах исполнения: Respect (от 1 млн 821 тыс. 900 руб.), Status (от 2 млн 031 тыс. 900 руб.) и Exclusive (от 2 млн 121 тыс. 900 руб.). Кроме того, для заказа доступна ограниченная серия Joy! (от 2 млн 294 тыс. 900 руб., включая окраску «металлик»).

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Фото: Volkswagen