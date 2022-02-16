Chevrolet снимет с производства самый дешевый автомобиль в США

Американский автоконцерн General Motors в августе 2022 года прекратит производство субкомпактного хэтчбека Chevrolet Spark, который считается самой дешевой машиной на рынке США. На данный момент цены на эту модель начинаются от 13,6 тыс. долларов (1,04 млн рублей по актуальному курсу). После ухода Spark самой доступной моделью марки Chevrolet в США станет компактный кроссовер Trax, цены на который стартуют с отметки 21,4 тыс. (примерно 1,64 млн руб.), пишет портал Autonews.ru.

Хэтчбеки Chevrolet Spark доступны на американском рынке с безальтернативным 1,4-литровым атмосферным двигателем, развивающим 99 л.с. и 127 Нм крутящего момента, который работает с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с вариатором. Spark – одна из немногих моделей в США, для которой в базовом оснащении не предусмотрено электрических стеклоподъемников.

Причиной оставки Chavrolet Spark стал низкий спрос: в прошлом году модель разошлась в США тиражом в 24,4 тыс. экземпляров, тогда как в кризисном 2020 году во время первой и второй волны пандемии COVID-19 продажи «Спарков» составили 33,5 тыс. единиц.

Хэтчбеки Chevrolet Spark продают и в России. При этом модель, которую выпускают на предприятии UzAuto Motors в Узбекистане, технически отличается от американского варианта. На российском рынке автомобили предлагаются с 1,25-литровым 85-сильным двигателем, действующим в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цены на Chevrolet Spark начинаются от 920,9 тыс. рублей.

Как заявили в UzAuto Motors, планы по прекращению производства Chevrolet Spark в США не касаются предприятия в Узбекистане, где эта модель продолжит выпускаться наряду с кроссовером Chevrolet Tracker, старт производства которого запланирован на июль текущего года.

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Фото: Chevrolet