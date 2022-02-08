«Кама» может стать самым массовым электромобилем в России

Компания «Кама», стартап по выпуску электромобилей «Кама», планирует к 2030 году выйти на производство более 450 тыс. электрокаров в год. Об этом говорится в коммерческой презентации проекта, с которой ознакомилась газета «Ведомости». Представитель АО «Кама» комментировать эту цифру отказался, пояснив, что команда раскроет детали проекта позже.

Таким образом, у «Камы» есть шансы на лидерство в продажах в сегменте на российском рынке, однако эксперты пока не видят в нашей стране потенциального спроса для таких объемов производства. Впрочем, часть из этого количества, возможно, будет производиться в Венгрии – ранее Министерство инноваций и технологий этой страны и «Кама» подписали соглашение о намерениях, которое предусматривает развитие партнерства в сфере производства электромобилей в Венгрии.

Как говорил ранее генеральный директор КАМАЗа Сергея Когогина, который инвестировал в проект совместно с предпринимателем Рубеном Варданяном, производственная площадка для выпуска электрокара пока не определена. По предварительным прогнозам, новый электромобиль поступит в продажу в 2024-2025 годах и будет ориентирован на эксплуатацию в каршеринге и такси. «Мы не намерены конкурировать с большими кармейкерами, которые уже вложили огромные средства. Мы нашли себе нишу, определили ту, которая нас потенциально может заинтересовать. Такси, каршеринг», – рассказал Сергей Когогин.

Напомним, КАМАЗ участвовал в разработке электромобиля «Кама-1», в дальнейшем выпуском перспективной новинки займется дочернее подразделение КАМАЗа – компания АО «Кама». Первый прототип – «Кама-1» был представлен в декабре 2020 года, а в первом квартале 2022-го состоится презентация перспективного электрокара «Кама», который будет отличаться от своего предшественника. По данным источников, модели могут достаться лишь отдельные элементы конструкции и наработки от прошлогоднего прототипа.

Так, серийный электрокар будет мощнее прототипа, дебютировавшего в 2020 году: отдача электромотора составит 150 л.с. против 109 л.с. у концепта «Кама-1». Электромотор питает батарея (у прототипа ее емкость составляла 33 киловатт-часа), одного заряда которой хватает на 450 км. Максимальная скорость сити-кара – 150 км/ч.

Появилась и информация о габаритах автомобиля: в длину он достигает 4,4 м, в ширину – 1,8 м, а в высоту – 1,66 м. Снаряженная масса равна 1690 кг. Для сравнения, длина предсерийного прототипа «Кама-1» составляла 3,4 м, а заявленный запас хода был на уровне 250 км. При этом платформа «Кама» может лечь в основу целой линейки электрических автомобилей с разными типами кузова.

Какие еще электромобили могут появиться в России – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: КАМАЗ