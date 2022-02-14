Acura завершает производство спорт-купе NSX

Жизненный цикл спортивного купе Acura NSX второго поколения подошел к концу – на заводе Performance Manufacturing Center в Мэрисвилле, штат Огайо, стартовало производство последней партии модели актуальной генерации. Тираж «прощальной» версии NSX Type S ограничен 350 экземплярами. Будет ли у спортивного купе преемник, до сих пор остается загадкой, пишет портал Motor.ru.

Гибридный спорткар NSX Type S получил новые турбокомпрессоры от гоночного NSX GT3 Evo, более производительные топливные форсунки и увеличенные интеркулеры: в результате мощность двигателя V6 объемом 3,5 литра возросла с 507 до 527 л.с., а крутящий момент – с 550 до 600 Нм. Комбинированная отдача гибридной установки составила 608 л.с. и 667 Нм момента против 581 л.с. и 644 Нм у обычного NSX.

Улучшения затронули и коробку передач: 9-ступенчатый «робот» DCT переключается на высшую передачу на 50% быстрее, а также появился агрессивный режим Rapid Downshift, позволяющий перескакивать вниз через несколько ступеней, на доли секунды зажав подрулевой лепесток. По заверениям Acura, такой спорткар, обутый в резину Pirelli P-Zero, проехал японскую трассу Судзука на две секунды быстрее стандартного NSX.

Цены на «прощальную» спецсерию NSX Type S начинались с отметки 169,5 тыс. долларов (около 12,5 млн рублей), и всю партию раскупили еще до старта производства. А самый первый NSX Type S из лимитированной партии пустили с молотка за 1,1 млн долларов.

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Фото: Acura