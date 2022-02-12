Новый Infiniti QX55 в январе 2022 года стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Infiniti в январе реализовали 217 автомобилей, что в 2,1 раза выше показателя годичной давности, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Infiniti на российском рынке в прошлом месяце впервые стал новый купе-кроссовер Infiniti QX55 с показателем 116 реализованных машин. Напомним, новинка, ставшая наследником модели Infiniti FX, поступила в продажу в ноябре прошлого года. Второе место занял внедорожник QX80, чьи продажи увеличились на 38% и составили 54 автомобиля. Замыкает тройку лидеров кроссовер QX50, на котором остановили свой выбор 47 покупателей (+24%).

Между тем, уже в ближайшие месяцы у российских дилеров появится премиальный кроссовер Infiniti QX60 второго поколения, мировая премьера которого состоялась в июне прошлого года. Более подробная информация о ценах и комплектациях новинки будет опубликована ближе к старту продаж.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Infiniti