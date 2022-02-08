«Соллерс Форд» увеличивает производство Ford Transit

Завод «Соллерс Форд» в Елабуге увеличивает объемы производства Ford Transit для поддержания конъюнктуры рынка и недопущения дефицита автомобилей в дилерских центрах. Чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятия, компания «Соллерс Форд» нанимает более 100 новых сотрудников. Данные меры позволят удовлетворить непрерывно растущий спрос на автомобили семейства Ford Transit, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Российские дилеры Ford в январе реализовали 1005 легких коммерческих автомобилей Ford Transit – это на 11% больше, чем годом ранее. Данный результат стал рекордным по продажам в январе за всю историю присутствия Ford Transit в России. Как отмечается, это стало возможным, в том числе благодаря тому, что сразу после новогодних каникул завод «Соллерс Форд» в Елабуге приступил к производству автомобилей Ford Transit.

На 2022 год компания «Соллерс Форд» ставит в цели увеличение объемов производства автомобилей Ford Transit и наращивание его доли в сегменте LCV. По словам президента и СЕО «Соллерс Форд» Адиля Ширинова, компания строит амбициозные планы на 2022 год по наращиванию производства, созданию дополнительных бизнесов, связанных с локализацией продуктовой линейки, а также запуску инновационных технологий, финансовых инструментов, решению вопросов по внедрению электрификации и цифровизации, чтобы отвечать всем пожеланиям клиентов. Кроме того, на 2022 год запланированы ряд новинок и премьер, которые позволят «Соллерс Форд» усилить свое присутствие на рынке и улучшить показатели продаж.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 170 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125 – 155 л.с.).

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: «Соллерс Форд»