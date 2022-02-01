Mercedes-Benz перестал принимать заказы на G-Class из-за многолетних очередей

Компания Mercedes-Benz с 17 января приостановила прием заказов на внедорожники G-Class, поскольку завод Magna Steyr в австрийском Граце не справляется со спросом на эту модель. По данным источников издания MBPassionBlog, на сегодняшний день сроки поставки «Гелендвагенов» растянулись до четвертого квартала 2024 года – почти на три года.

Вероятно, в этом виноват и глобальный дефицит полупроводников, и проблемы с логистикой компонентов, и ограниченные производственные мощности на сборочном предприятии в Австрии, пишет портал Motor.ru. Показательно, что культовый Gelandewagen бьет рекорды продаж: в прошлом году по всему миру было продано 41174 таких внедорожника – и это лучший результат с момента запуска оригинальной модели с индексом W460 в 1979 году. При этом известно, что Mercedes-Benz уже запустил в разработку полностью электрическую версию Gelandewagen, серийная модификация которой дебютирует в 2024 году.

Параллельно Gelandewagen готовится и к рестайлингу текущего поколения. Судя по шпионским спинкам, у обновленной модели немного иначе будет оформлен передний бампер, а вентиляционные отверстия в нем станут крупнее. Слегка по-другому будет выглядеть капот и расширители колесных арок. Внедорожнику могут модернизировать и фонари, но никаких серьезных нововведений во внешности G-Class не предвидится – впрочем, как обычно. Вероятно, Mercedes-Benz наконец предложит для внедорожника последнюю версию мультимедийной системы MBUX.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 43011 легковых автомобилей и внедорожников с трехлучевой звездой – это на 11% больше, чем годом ранее. Бестселлером немецкой марки в нашей стране стал кроссовер GLE (вкл. GLE Coupe) с общим объемом продаж 9382 автомобиля. Далее следуют E-Класс (вкл. CLS), GLC (вкл. GLC Coupe) и внедорожники GLS. Mercedes-Benz V-Класс, чья реализация составила 1803 машины, является минивэном №1 класса «люкс» на российском рынке. Как отмечается, высокий рост продаж и новый рекорд был отмечен в верхнем сегменте модельного ряда – Mercedes-AMG (+45%), S-Класс, вкл. Mercedes-Maybach, купе и кабриолет, SL, GT (+57%) и GLS, вкл. Mercedes-Maybach (+59%).

В конце декабря компания Mercedes-Benz представила в России свой первый полностью электрический седан EQS, который поступит в продажу в первом квартале 2022 года. Кроме того, весной 2022-го у российских дилеров ожидается родстер Mercedes-AMG SL, оснащенный битурбированным 4-литровым двигателем AMG V8. А летом на российский рынок выйдет новый электрический спортивный седан бизнес-класса EQE.

Вместе с новыми Mercedes-Maybach S-Класса и C-Классом, которые появились на рынке в конце 2021 года, и совершенно новыми моделями, которые выйдут в 2022 году, Mercedes-Benz ставит цель дальнейшего роста в соответствии со своей стратегией, направленной на увеличение прибыльности. В то же время ситуация с полупроводниками остается нестабильной и, как ожидается, также повлияет на поставки автомобилей в 2022 году. Однако Mercedes-Benz прилагает все усилия, чтобы удовлетворить покупательский спрос.

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Фото: Mercedes-Benz