Renault, Nissan и Mitsubishi к 2030 году выпустят 35 новых электрических моделей

Компании Renault, Nissan и Mitsubishi Motors представили общую стратегию развития «Альянс 2030». Основное внимание в ней уделено электрическому и подключенному транспорту, в развитие которого альянс инвестирует 23 млрд евро на протяжении следующих пяти лет. Главная цель – к 2026 году довести долю использования общих платформ до 80%, сообщает пресс-служба Renault.

В результате альянс сможет предложить самый широкий модельный ряд электромобилей, построенный на пяти общих платформах. Запланирован вывод на рынок 35 новых полностью электрифицированных автомобилей к 2030 году.

В частности, Mitsubishi Motors укрепит свои позиции в Европе благодаря двум моделям на базе бестселлеров Renault. Nissan представит новый электромобиль на платформе CMF-BEV, который заменит Micra в Европе и будет выпускаться в производственном центре Renault ElectriCity на севере Франции. Renault возьмет на себя разработку унифицированной электрической и электронной архитектуры и выпуск первого автомобиля с полностью программируемыми параметрами к 2025 году.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компании Renault и Geely подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает вывод на рынок Южной Кореи автомобилей с гибридными силовыми установками и двигателями внутреннего сгорания, а также их последующий экспорт. Ожидается, что выпуск новых автомобилей на заводе Renault-Samsung в южнокорейском Пусане начнется в 2024 году. В новых моделях будет использоваться компактная модульная архитектура (CMA) мирового уровня, разработанная научно-исследовательским центром Geely в Швеции, а также современные гибридные силовые установки Geely Group. Renault и RSM будут отвечать за дизайн новых моделей и обслуживание клиентов, а также предоставят доступ к своим передовым технологиям, востребованным на местных рынках. В новых автомобилях южнокорейские клиенты смогут оценить премиальные опции и актуальные решения.

А как в нашей стране развивается рынок электромобилей? Подробная информация о марках и моделях, о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».



Фото: Renault