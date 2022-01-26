В России насчитывается 3,2 тысячи автодилеров

По данным мониторинга, проведенного агентством «АВТОСТАТ», на середину января 2022 года в нашей стране числится 3220 официальных дилерских центра* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей.

Если сравнивать этот показатель с тем, что был год назад (3210 – в январе 2021-го), то количество автодилеров увеличилось на 10. Общий их рост за прошедший год объясняется тем, что было расторгнуто 299 дилерских контрактов, а новых заключено – 309.

Эксперты агентства отмечают, что у целого ряда марок, официально представленных в России, стало больше дилеров. В первую очередь, это относится к Chery (+29), Chevrolet – UzAuto (+20) и Haval (+16). У китайской FAW, японской Isuzu и чешской Skoda за год прибавилось по 9 дилеров. У китайского бренда Geely общее число дилеров выросло на 8, а у немецкого Opel – на 7. Еще у 17 производителей прибавка составила от 1 до 6 автоцентров.

При этом отдельно стоит отметить, что с ноября 2021 года бренд EXEED является самостоятельным и имеет собственную дилерскую сеть (43 автосалона).

Из «потерь» выделяется Datsun – все 39 дилеров японской марки, которые еще значились на начало прошлого года, теперь значатся сервисными партнерами. Аналогичная ситуация наблюдается у китайских Foton (-32) и Zotye (-22). На 16 дилеров меньше стало у Lifan, на 8 – у Changan. Еще у 8 автопроизводителей «потери» составили от 1 до 3 дилеров.

У корейского премиум-бренда Genesis в связи с выходом новой модельной линейки происходит переформатирование дилерской сети, в частности, запуск отдельных от Hyundai автосалонов. Поэтому сейчас у него на 24 дилера меньше, чем год назад. В настоящее время Genesis формирует новую дилерскую сеть, которая, по всей видимости, будет расти.

Также отметим, что за 4 квартал 2021 года количество дилеров увеличилось на 77. Напомним, что на середину октября их насчитывалось 3143.

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* Без учета отдельных сервисных центров

Фото: Suzuki