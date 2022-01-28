Bugatti распродала все экземпляры суперкара Chiron

Французская компания Bugatti больше не принимает заказы на сверхдорогое купе Bugatti Chiron. Еще в 2015 году, представляя «Широн», автопроизводитель пообещал выпустить модель ограниченным тиражом в 500 единиц. На выполнение этого плана ушло шесть лет: в конце 2021 года дилеры приняли заказы на последние экземпляры суперкара, и в 2022 году Bugatti займется производством заказанных ранее машин. Преемника у «Широна» пока нет, пишет портал Wroom.ru.

Bugatti Chiron собирают на фабрике компании во французском городе Мюльсхайме. Полноприводное купе оснащается бензиновым мотором W16 с четырьмя турбокомпрессорами. Его мощность составляет 1500 л.с., а на представленной недавно версии Super Sport – 1600 л.с. Цены на суперкар начинаются с отметки 2,7 млн евро.

Напомним, в конце прошлого года Bugatti создала совместное предприятие с хорватской компанией Rimac, занимающейся штучным производством электрических купе. Партнеры займутся разработкой суперкара нового поколения – это будет гибридная или чисто электрическая модель, но ее дебюта придётся подождать еще 2-3 года.

А какие модели из премиального или массового сегмента можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Bugatti