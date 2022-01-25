В России планируется обновить параметры «налога на роскошь» для автомобилей

В целях обеспечения более объективного применения повышающих коэффициентов при расчете транспортного налога Минпромторг РФ совместно с Минфином и ФНС прорабатывают обновление параметров «налога на роскошь» для автомобилей. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли, добавив, что, в частности, обсуждается применение повышающих коэффициентов в зависимости от года выпуска и мощности машины.

В декабре Минпромторг и Минфин начали обсуждать повышение ценовой планки на автомобили, облагаемые «налогом на роскошь», сообщал ранке министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Действующий порог в 3 млн рублей был установлен еще в 2014 году. При этом, по данным агентства «АВТОСТАТ», средняя цена автомобиля в России за это время увеличилась более чем на 80%. В результате по мере роста цен первоначальный список, составленный Минпромторгом, заметно увеличивался и на 1 марта 2021 года в нем оказалось уже 1387 моделей и модификаций. Но дело даже не в количестве, в список стали попадать не только люксовые и премиальные автомобили, но даже массовые. В обществе все чаще стали вспыхивать споры на тему, не пора ли повысить нижний порог при начислении налога «на роскошь», если под этот налог попадает уже каждая десятая машина, купленная новой.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».