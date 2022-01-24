Mercedes-Benz отзывает в России более 1 тысячи автомобилей S-Class

Компания «Мерседес-Бенц Рус» 21 января объявила об отзыве 1082 автомобиля Mercedes-Benz S-Class, реализованных в 2021 году. Причина отзыва: ПО блока управления подушкой безопасности может не соответствовать спецификациям, сообщает пресс-служба Росстандарта. Блок управления распознаванием наличия пассажира на сиденье может быть постоянно деактивирован блоком управления подушкой безопасности после выключения двигателя. Вследствие этого подушка безопасности переднего пассажира может быть деактивирована, несмотря на наличие пассажира на переднем сиденье. В этом случае при возникновении аварии с возможным срабатыванием подушки безопасности повысится риск получения травм передним пассажиром. На всех транспортных средствах будет актуализировано ПО блока управления подушки безопасности. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году Росстандарт согласовал 111 программ мероприятий (добровольный отзыв) по предотвращению причинения вреда от находящихся в эксплуатации транспортных средств. Общее количество отозванных транспортных средств составило 325945 единиц. Вместе с тем, в Росстандарте отмечают тенденцию по снижению количества отзываемых автомобилей, то есть несоответствующих требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Так, в 2020 году на ремонт было отозвано 648965 машин, а в 2019-м – 649594 единиц. Одной из причин этого является эффективность надзорных мероприятий на рынке, в том числе запущенной Росстандартом с 2018 года программы по натурным испытаниям автомобильной техники (всего на текущий момент проведены испытания 34 единиц автомобильной техники) и повышения возможности дистанционного контроля на рынке благодаря системе оформления ОТТС в электронном виде в связке с системой ЭПТС. Эти мероприятия привели к более ответственному подходу автопроизводителей к вопросам конструирования техники, соблюдения технологии ее производства и выбора поставщиков компонентов.

Фото: Mercedes-Benz