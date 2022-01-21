Электрический хэтчбек smart forfour снят с производства

Из модельной гаммы бренда smart исключен пятидверный хэтчбек forfour. Производство машин было прекращено в декабре, причем последние два года в строю оставалась только электрическая версия smart EQ forfour, пишет издание «Авторевю».

Напомним, концерн Daimler разработал пятидверный smart совместно с компанией Renault, поэтому smart forfour был примерно на 70% унифицирован с хэтчбеком Renault Twingo, а производство двух моделей велось на заводе Renault в Словении. Теперь на конвейере этого предприятия остался только Twingo в бензиновых и электрических версиях. В России smart forfour официально продавали с 2015 по 2020 год, было реализовано около 900 бензиновых машин.

Теперь в гамме марки smart осталась только одна модель – это электрическая трехдверка smart EQ fortwo (в том числе в варианте с мягкой крышей). Эти машины выпускают на отдельном заводе во Франции, но Daimler еще в 2020 году продал это предприятие компании Ineos, которая уже готовит к производству внедорожник Grenadier: старт намечен на весну этого года. Ineos продолжит выпуск «Смартов» на контрактной основе, но такое совмещение продлится недолго, ведь smart переезжает в Китай.

Еще три года назад этот бренд перешел под крыло СП концерна Daimler и китайского холдинга Geely. Образована новая компания smart Automobile Co., запущена разработка полностью нового модельного ряда, и первенцем станет компактный кроссовер, уже показанный в виде шоу-кара smart Concept #1. Серийная версия увидит свет в этом году, и выпускать эти машины будут в КНР.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Daimler