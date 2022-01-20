Volkswagen Golf получил новые опции в России

Компания Volkswagen расширила линейку базового и опционального оснащения хэтчбека Golf 2022 модельного года. На российском рынке Golf восьмого поколения предлагается в двух версиях: Exclusive, оборудованной бензиновым двигателем 150 л.с. в паре с 8-АКП (от 2 млн 695 тыс. руб.), а также в заряженной GTI с 245-сильным мотором в сочетании с 7-АКП (от 3 млн 281 тыс. руб.), сообщает пресс-служба автопроизводиителя.

С января 2022 года Golf уже в базовом оснащении обеих версий оснащается навигационной системой Discover Media 10”, беспроводным интерфейсом для подключения мобильного телефона App-Connect и адаптивным круиз-контролем. Также Golf в исполнении Exclusive теперь комплектуется системой выбора режима движения, а Golf GTI – акустической системой «Harman Kardon» и парковочным ассистентом Park Assist. Опционально для Golf GTI доступны новые колесные диски Bergamo 18”. Кроме того, теперь для обеих версий в качестве опции предлагается система удержания в полосе Lane Assist.

Напомним, версия Exclusive оборудуется матричными светодиодными фарами головного света IQ.Light c дневными ходовыми огнями и динамическим сигналом поворота, системой динамического управления дальним светом Dynamic Light Assist, динамическим автокорректором фар с динамическим поворотным светом, всепогодным освещением и светодиодными задними фонарями с динамическим сигналом поворота. Комфорт добавляют теплоизолирующее лобовое стекло, подвеска для плохих дорог, боковые зеркала с электрорегулировками, обогревом, электроскладыванием и функцией памяти.

Версия Exclusive комплектуется сиденьем водителя ErgoActive с электроприводом, функцией памяти и дополнительной регулировкой длины подушки, передними сиденьями «Спорт-Комфорт», сиденьем водителя с электроприводом и функцией массажа, а также обогревом передних и боковых задних сидений. Для модели также предлагается атмосферная многоцветная подсветка интерьера и подсветка в пространстве для ног спереди, с возможностью выбора цвета.

В функциональное оснащение комплектации Exclusive входит индукционная зарядка для мобильного телефона, система мониторинга слепых зон Side Assist с функциями Rear Traffic Alert и Exit Warning System, трехзонный климат-контроль Climatronic с антиаллергенным фильтром и дополнительным управлением с заднего ряда сидений, камера заднего вида и фронтальная мультифункциональная камера, ассистент движения на подъеме, система Start/Stop с функцией рекуперативного торможения, два USB-C разъема спереди, два USB-C разъема для зарядки на центральной консоли сзади, обогрев форсунок омывателя лобового стекла, датчик дождя.

Экстерьер заряженной версии Volkswagen Golf с двигателем 245 л.с. дополнен специальными бамперами в цвет кузова и воздухозаборниками со структурой в виде сот, логотипами GTI на решетке радиатора и на передних крыльях, хромированными секциями выхлопных труб, а также увеличенными тормозными дисками и тормозными суппортами, окрашенными в красный цвет. Еще одно внешнее отличие GTI – передние противотуманные фары со статической подсветкой поворотов.

Версия GTI комплектуется спортивным мультифункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой и обогревом, с подрулевыми переключателями передач, сенсорными кнопками и логотипом GTI, а также передними сиденьями «Топ Спорт» с регулировкой поясничного подпора, тканевой обивкой сидений Scale Paper и металлическими накладками на педали.

Набор функционального оснащения GTI расширен за счет добавления подвески со спортивными настройками, электромеханического стояночного тормоза с системой AutoHold, а также рулевого управления с переменным передаточным отношением.

Для обеих версий в качестве опции по-прежнему доступны боковые подушки безопасности сзади, проекция данных на лобовое стекло и панорамный люк. Для Golf GTI можно заказать обивку сидений кожей Vienna, с электроприводом водительского сиденья с функцией памяти и функцией активной вентиляции передних сидений, а также 18-дюймовые легкосплавные колесные диски Richmond и Bergamo.

Во сколько обходится содержание автомобилей Volkswagen (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Volkswagen