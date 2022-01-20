Polestar выпустит конкурента Porsche Macan

Компания Polestar готовит кроссовер Polestar 4, который выйдет на рынок в 2023 году. Как рассказал в интервью Car Magazine главный исполнительный директор шведской Polestar Томас Ингенлат, новинка станет прямым конкурентом Porsche Macan, который к тому времени лишится ДВС и перейдет на электрический привод. «Четверку» готовят на роль бестселлера Polestar, причем стоить она будет около 55 тыс. евро, что соответствует 4,65 млн рублей, пишет портал Motor.ru.

По словам Ингенлата, Polestar 4, в отличие от кроссовера с индексом «3», получит купеобразный силуэт и будет заметно компактнее старшей модели, но уменьшение внешних размеров не сильно скажется на салоне. По предварительной информации, электрокар построят на платформе Pure-electric Modular Architecture (PMA), одной из версий «тележки» Sustainable Experience Architecture (SEA), разработанной материнской Geely. Кроссоверу обещаны мощная силовая установка (вероятно, от Polestar 2) и улучшенная аэродинамика. С этим «Поулстару» может помочь Lotus.

При этом в 2022-м дебютирует Polestar 3, кроссовер размером с Volvo XC90, а к середине десятилетия в портфолио шведской марки появится лифтбек Polestar 5, основанный на концепте Percept. Сборку Polestar 4 наладят на заводе Geely в китайском Нинбо.

Пока же у Polestar всего две модели: гибрид Polestar 1 и лифтбек Polestar 2 на вольвовской платформе CMA (Volvo C40 и XC40 Recharge). После обновления софта «по воздуху» двухмоторные Polestar 2 Long range Dual motor развивают 350 кВт (476 л.с. и 680 Нм) и разгоняются до 100 км/ч за 4,4 секунды. Есть еще версии с одним мотором: Long range Single motor и Standard range Single motor. Их отдача – 170 кВт (231 л.с.) и 165 кВт (224 л.с.) соответственно. Крутящий момент одинаковый и равен 330 Нм.

А как в нашей стране развивается рынок электромобилей? Подробная информация о марках и моделях, о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Polestar