АВТОВАЗ может сократить производство LADA Granta и Niva

АВТОВАЗ из-за недостатка электронных компонентов намерен еженедельно вводить режимы простоя для двух сборочных линиях – LADA Granta и LADA Niva. Официально эту информацию на предприятии не комментируют.

Как сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ», для линии LADA Granta предполагается оставить 7 смен из 10-ти возможных на неделе, а для конвейера LADA Niva – 4 из 5-ти. По неофициальным данным, такую схему АВТОВАЗ намерен применять с января по март нынешнего года. В каждом случае решение о простое для того или другого конвейера будет приниматься с учетом обстоятельств поставки автокомпонентов и оформляться отдельными приказами.

По итогам 2021 года продажи LADA Granta на российском рынке снизились на 12% до 111430 машин, что на АВТОВАЗе связывают с кризисом поставок электронных компонентов, который более всего повлиял на объемы производства этой модели. Совокупные продажи семейства внедорожников LADA Niva в прошлом году составили 51242 автомобилей (+28%), в том числе 25827 Niva Legend (-11%) и 25415 Niva Travel (+28%). Стоит отметить, что в феврале 2021-го на рынок вышел внедорожник LADA Niva Travel, получивший новый оригинальный дизайн кузова, защитного обвеса и светотехники. А в сентябре 2021-го у дилеров LADA появился обновленный внедорожник LADA Niva Bronto, созданный на базе трехдверной Niva Legend в максимальной комплектации.

По словам исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне, глобальный кризис поставок электронных компонентов, который во втором полугодии 2021 года затронул все автомобильные бренды в мире, сказался на ритмичности производства и сроках поставок новых автомобилей LADA в дилерскую сеть и клиентам. Ситуация с электронными компонентами начала постепенно выправляться в конце 2021 года, однако дефицит сохранится, по оценкам АВТОВАЗа, минимум до середины 2022 года.

Во сколько обходится содержание автомобиля LADA (и не только LADA) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ