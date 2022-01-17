Иностранные бренды в 2021 году нарастили долю на российском рынке

По итогам 2021 года на долю иностранных брендов пришлось 73,6% от общего объема реализации новых легковых автомобилей и LCV в России. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что год назад этот показатель составлял 73%, т.е. был на 0,6 п.п. меньше.

Рост доли иномарок объясняется тем, что их продажи увеличились сильнее рынка. Так, автомобилей зарубежных брендов за весь прошлый год было реализовано в количестве 1 227 178 единиц (по данным АЕБ). Это на 5,1% больше, чем в 2020 году. А в целом российский рынок вырос на 4,3% (до 1 666 780 шт.).

В свою очередь, продажи машин отечественных марок в 2021 году увеличились только на 2% (до 439 602 шт.). Поэтому их доля с прежних 27% снизилась до нынешних 26,4%.

С подробными итогами российского рынка в прошлом году, а также с прогнозами на будущее вы можете ознакомиться в ходе форума автобизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 16 февраля.

Здесь же будут названы автомобили, которые лучше сохраняют свою стоимость – мы подведем итоги премии «Residual value – 2022».

Фото: Suzuki