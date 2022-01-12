Обновленный Citroen C5 Aircross появится в России в 2022 году | АВТОСТАТ

Обновленный Citroen C5 Aircross появится в России в 2022 году

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Обновленный Citroen C5 Aircross появится в России в 2022 году

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2022 год
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Компания Citroen представила обновленный компактный кроссовер C5 Aircross. На российский рынок новинку планируется вывести в 2022 году, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Stellantis.

Автомобиль получил новый дизайн передней части, где плавные изгибы уступают место более строгим и четким линиям. Обновленный стиль нашел отражение во множестве деталей, включая характерные трехмерные задние фонари, новые 18-дюймовые колесные диски с алмазной шлифовкой, а также новые возможности персонализации.

Интерьер C5 Aircross отличают новый дизайн 10-дюймового сенсорного экрана и центральной консоли. Обновленный кроссовер предлагает такие технологии комфорта как подвеска Citroen Advanced Comfort, новые сиденья Citroen Advanced Comfort, а также просторный салон с широкими возможностями трансформации. Среди электронных ассистентов водителя стоит, в частности, отметить систему помощи при движении по шоссе.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Citroen

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиsuvкроссоверыcitroencitroen c5 aircross

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