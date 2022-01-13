Isuzu сертифицировала внедорожник MU-X для России

Компания Isuzu сертифицировала в России внедорожник MU-X, который должен появиться у дилеров в первом квартале 2022 года. Цены и комплектации новинки будут объявлены ближе к старту продаж, пишет портал Motor.ru. В числе конкурентов Isuzu MU-X называются Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner.

Согласно Одобрению типа транспортного средства, на российском рынке Isuzu MU-X будет доступен с безальтернативным 3,0-литровым турбодизелем мощностью 190 л.с., которым оснащается соплатформенный пикап D-Max. Однако если последний можно купить с механической коробкой передач, то MU-X будет предложен только с 6-диапозоанным «автоматом» Aisin. Привод – полный, хотя в других странах внедорожник также доступен с задним приводом.

Из сертификационных документов следует, что MU-X можно будет приобрести в России с дисками 17-, 18- или 20 дюймов, системой контроля устойчивости, климат-контролем, подогревом сидений, системой бесключевого доступа и кнопкой запуска двигателя. Также предусмотрены адаптивный круиз-контроль, система помощи при подъеме/спуске, система предупреждения о выходе из занимаемой полосы, парковочный ассистент и система мониторинга «слепых» зон. В ОТТС упоминается и блокировка заднего дифференциала.

Внедорожник Isuzu MU-X, построенный на одной платформе с пикапом Isuzu D-Max, получил новую раму и силовую линию, продвинутую систему полного привода, а также пакет инновационных решений в области безопасности. Обе модели производятся на заводе Isuzu в Таиланде, откуда и поставляются на российский рынок.

Об этой и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2022 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Isuzu