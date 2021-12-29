Lotus завершил производство спорткаров Elise, Exige и Evora

Компания Lotus завершила производство спорткаров Elise, Exige и Evora, выпустив финальные версии. Это Elise Sport 240 Final Edition в яркой желтой расцветке, Exige Cup 430 Final Edition в зеленом цвете Heritage Racing Green и Evora GT430 Sport в серебристом оттенке Dark Metallic Grey. Все они станут частью коллекции наследия Lotus, сообщает портал Motor.ru.

За 26 лет с конвейера британского завода Lotus сошли 51738 экземпляров Elise, Exige и Evora – и это почти половина от общего объема производства марки за всю ее 73-летнюю историю. Теперь же сборочное оборудование, которое использовали для их выпуска с 2000 года, демонтируют, а сам завод адаптируют под выпуск модели Emira, которая появится на рынке уже в 2022 году. Также на конвейер встанет электрический гиперкар Evija, тираж которого ограничен 130 экземплярами.

Серийное производство Emira, которую называют приемником Elise, Exige и Evora, запустят весной. На сегодняшний день это самый крупный автомобиль в линейке Lotus, а в его основе лежит алюминиевая платформа Sports Car Architecture. Для модели заявлены две силовые установки: на первом этапе суперкар будет доступен с «тойотовским» турбомотором V6 3.5 мощностью 400 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач либо 6-диапазонным «автоматом». Позже, летом 2022 года, на рынок выйдет вариант с «турбочетверкой» M 139 Mercedes-AMG. Мощность немецкого двигателя, который будет работать в паре с 7-ступенчатым «роботом», составит около 360 л.с.

Что же касается упомянутого гиперкара Evija, представленного еще летом 2019 года, то это первый полностью электрический автомобиль Lotus и первая модель, разработанная маркой под крылом концерна Geely. Пиковая мощность его силовой установки составляет 2028 л.с., разгон до 100 км/ч занимает всего три секунды, а максимальная скорость ограничена 400 км/ч.

А как в нашей стране развивается рынок электромобилей? Подробная информация о марках и моделях, о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Lotus