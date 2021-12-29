Volkswagen Touareg и Taos получат спецверсии в России

Компания Volkswagen готовит специальные версии кроссоверов Touareg и Taos, которые, предположительно, должны выйти на российский рынок в 2022 году. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе немецкой марки.

Напомним, флагманский кроссовер Volkswagen Touareg доступен в России с полным приводом 4Motion и дизельным двигателем TDI V6 249 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Модель предлагается в двух комплектациях – Business и Exclusive – стоимостью от 5 млн 551 тыс. рублей и 5 млн 794 тыс. рублей соответственно.

Продажи компактного кроссовера Volkswagen Taos стартовали на российском рынке в августе этого года. Модель предлагается с двумя вариантами двигателей: атмосферным мощностью 110 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой или 6-диапазонным «автоматом» и передним приводом, а также турбированным 150-сильным мотором в паре с 8-ступечатой автоматической трансмиссией и передним приводом или 7-АКП и полным приводом 4Motion. Volkswagen Taos доступен в трех комплектациях – Respect (от 1 млн 754 тыс. 900 руб.), Status (от 1 млн 964 тыс. 900 руб.) и Exclusive (от 2 млн 227 тыс. 900 руб.). Кроме того, для заказа доступна ограниченная серия Joy! стоимостью от 2 млн 062 тыс. 900 рублей.

А какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Volkswagen