Opel рассказал о новинках для России в 2022 году

Компания Opel рассказала о новинках для российского рынка в 2022 году. Так, обновленный кроссовер Grandland прибудет в нашу страну как с двигателями внутреннего сгорания, так и с гибридной силовой установкой, а вслед за ним в российскую линейку Opel вернется хэтчбек Astra шестого поколения. Помимо этого, в ближайших планах значится кроссовер Mokka, но сроки его появления в России пока не раскрываются, пишет портал Motor.ru.

Напомним, в Европе новая Opel Astra выходит на рынок в виде спортивной пятидверной модели с купеобразным силуэтом и увеличенным по сравнению с предшественником внутренним пространством. Новинка базируется на третьем поколении модульной платформы EMP2. Длина автомобиля составляет 4374 мм, ширина – 1860 мм. Таким образом, новое поколение Astra всего на 4 мм длиннее, чем раньше, однако благодаря короткому переднему свесу обладает колесной базой 2675 мм (+13 мм). Трансформируемый багажный отсек пятиместного автомобиля оснащен регулируемым полом и обладает вместимостью до 422 л.

Шестое поколение Opel Astra дебютирует с новым оформлением передней части – фирменным элементом Opel Vizor, а также с последней версией матричных фар Intelli-Lux LED со 168 светодиодными элементами. Салон автомобиля отличают полностью цифровую приборную панель Pure Panel с широкоформатными дисплеями и интуитивным управлением, а также эргономичные активные сиденья с отделкой из кожи или алькантары по выбору. В числе инновационных систем новинка получила круиз-контроль с функцией Stop-and-go, проекционный дисплей, систему частично автономного вождения Intelli-Drive 2.0 и различные системы, которые облегчают процесс парковки и маневрирование в городском потоке транспорта.