Opel рассказал о новинках для России в 2022 году

Компания Opel рассказала о новинках для российского рынка в 2022 году. Так, обновленный кроссовер Grandland прибудет в нашу страну как с двигателями внутреннего сгорания, так и с гибридной силовой установкой, а вслед за ним в российскую линейку Opel вернется хэтчбек Astra шестого поколения. Помимо этого, в ближайших планах значится кроссовер Mokka, но сроки его появления в России пока не раскрываются, пишет портал Motor.ru.
Напомним, в Европе новая Opel Astra выходит на рынок в виде спортивной пятидверной модели с купеобразным силуэтом и увеличенным по сравнению с предшественником внутренним пространством. Новинка базируется на третьем поколении модульной платформы EMP2. Длина автомобиля составляет 4374 мм, ширина – 1860 мм. Таким образом, новое поколение Astra всего на 4 мм длиннее, чем раньше, однако благодаря короткому переднему свесу обладает колесной базой 2675 мм (+13 мм). Трансформируемый багажный отсек пятиместного автомобиля оснащен регулируемым полом и обладает вместимостью до 422 л.
Шестое поколение Opel Astra дебютирует с новым оформлением передней части – фирменным элементом Opel Vizor, а также с последней версией матричных фар Intelli-Lux LED со 168 светодиодными элементами. Салон автомобиля отличают полностью цифровую приборную панель Pure Panel с широкоформатными дисплеями и интуитивным управлением, а также эргономичные активные сиденья с отделкой из кожи или алькантары по выбору. В числе инновационных систем новинка получила круиз-контроль с функцией Stop-and-go, проекционный дисплей, систему частично автономного вождения Intelli-Drive 2.0 и различные системы, которые облегчают процесс парковки и маневрирование в городском потоке транспорта.
Что касается обновленного кроссовера Opel Grandland, он также получил фирменный стилистический элемент бренда «визор», который объединяет в единое целое решетку радиатора, фары и фирменную эмблему Opel. Полностью цифровой кокпит новинки отличает приборная панель Opel Pure Panel с большими широкоформатными дисплеями.
Среди технических новшеств Opel Grandland стоит отметить адаптивные «пиксельные» фары Intelli Lux LED со 168 светодиодными элементами, систему ночного видения, которая отображает в темноте пешеходов и животных, а также систему предупреждения об опасности фронтального столкновения и адаптивный круиз-контроль, удерживающих автомобиль на безопасной дистанции и в пределах полосы движения. Обновленный Grandland будет доступен в России с полным приводом и подзаряжамой гибридной установкой с электродвигателем на задней оси, выдающей в сумме 300 л.с. Альтернативными вариантами станут те же 1,2-литровый наддувный агрегат и дизель 1.5 на 130 л.с.
Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Opel в России включает кроссоверы Granland X и Crossland, а также легкие коммерческие автомобили Vivaro, Zafira Life, Combo Cargo и Combo Life. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2021 года российские дилеры Opel реализовали 1805 автомобилей, что в 3,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бестселлером марки в нашей стране является микроавтобус Opel Zafira Life с долей 45% в общем объеме реализации.
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Фото: Opel