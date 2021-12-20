UzAuto Motors приостановил прием заявок на автомобили Chevrolet

Узбекский автопроизводитель UzAuto Motors приостановил прием заявок на поставку автомобилей Chevrolet Nexia, Spark, Cobalt и Lacetti. Причиной этого стали логистические проблемы в портах и на железнодорожных маршрутах, а также перебои с поставками полупроводников во всем мире. В этих условиях компания решила временно, на период c 20 декабря 2021-го по 1 февраля 2022-го, сосредоточить все свои усилия на производстве предзаказанных автомобилей.

Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на дилеров, на российском рынке бюджетные модели Chevrolet появятся не ранее середины 2022 года, однако в компании «Келес Рус» эту информацию опревергли. Российские дилеры UzAuto сообщают, что купить можно только то, что сейчас есть в наличие в «шоу-румах». В свою очередь, независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев полагает, что для узбекской компании такие проблемы могут быть серьезным ударом.

Напомним, продажи автомобилей Chevrolet массового сегмента возобновились на российском рынке в июне прошлого года после почти пятилетнего перерыва – в рамках специального соглашения между General Motors и UzAuto Motors, а их дистрибьютором в нашей стране стала компания «Келес Рус». На сегодняшний день модельный ряд Chevrolet массового сегмента представлен в России тремя моделями – компактными седанами Cobalt и Nexia, а также субкомпаткным хэтчбеком Spark. Стоит отметить, что Chevrolet Spark в Россию поставляет завод UzAuto Motors, расположенный в городе Асака (Узбекистан), а Chevrolet Cobalt и Nexia – завод «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай (Казахстан), где эти модели производятся методом крупноузловой сборки из комплектующих, произведенных на заводе UzAuto Motors.

Во сколько обходится содержание автомобиля Chevrolet в России (и не только Chevrolet) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: «Келес Рус»