BMW 7 серии стал доступен по подписке в России

Компания BMW запустила в России программу подписки BMW Signature, в рамках которой предлагается долгосрочная аренда нового автомобиля BMW 7 серии сроком от 1 года с возможностью продления и ежемесячными платежами от 290 тыс. рублей. Окончательная стоимость подписки формируется в официальном дилерском центре BMW, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Платежи по подписке уже включают в себя все обязательные расходы по техническому обслуживанию и содержанию автомобиля BMW. Так, в подписку BMW Signature входят регистрация в ГИБДД, страхование ОСАГО и КАСКО без франшизы, комплект зимних колес и их сезонная замена, сервис BMW Service Inclusive, транспортный налог, включая налог на роскошь, помощь на дорогах BMW Roadside Assistance, включенный пробег до 20 тыс. км в год с возможностью увеличения лимита. Как отмечается, программа подписки BMW Signature не предполагает первоначального взноса, а также защищает клиента от финансовых потерь в остаточной стоимости автомобиля.

На сегодняшний день услуга подписки BMW Signature предоставляется в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Омске, Краснодаре и Сочи.

Оценить стоимость владения этим или другим автомобилем можно с помощью специального Калькулятора.

Фото: BMW