Renault Clio в ноябре 2021 года стал бестселлером в Европе

Компактный хэтчбек Renault Clio в ноябре стал самой продаваемой моделью на европейском рынке. При этом с минимальным отрывом за ним следуют Dacia Sandero и Peugeot 208, а также компактный кроссовер Peugeot 2008. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, позиции моделей в рейтинге продаж по-прежнему во многом зависят от наличия автомобилей у дилеров. Таким образом, ноябрьские бестселлеры пострадали от дефицита микрочипов в меньшей степени, чем, к примеру, Volkswagen Golf или Toyota Yaris.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал компактный хэтчбек Renault Clio с показателем 16353 реализованных машины (-13%). Второе место занимает Dacia Sandero, чьи продажи составили 16263 единицы (+6%). Третий результат показал Peugeot 208 – реализация этой модели снизилась на 7% до 16261 автомобиля. Далее идет компактный кроссовер Peugeot 2008, на котором остановили свой выбор 16169 европейских покупателя (+2%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen T-Roc, разошедшийся тиражом 15234 экземпляра (+5%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Fiat 500 (13255 шт., +2%), Opel/Vauxhall Corsa (12831 шт., -30%), Citroen C3 (12455 шт., +5%), Hyundai Tucson (12408 шт., +104%) и Dacia Duster (12351 шт., +3%).

Найти автомобили этих и других марок можно и в России, в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Renault