АВТОВАЗ приостановил сборку LADA Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero

АВТОВАЗ вчера после первой смены приостановил работу сборочной линии В0, на которой выпускаются модели LADA Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero. Сегодня, 16 декабря, она останется в простое в течение обеих смен, сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ». Как отмечается, для линии В0 это первый простой начиная с 12 ноября. Два других конвейера АВТОВАЗа, на которых выпускаются автомобили LADA Granta и LADA Niva, продолжают работать по своим обычным графикам.

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 26373 автомобиля LADA – это на 30,7% меньше, чем годом ранее. Отрицательную динамику продаж на предприятии связывают с продолжающимся мировым кризисом поставок электронных компонентов и недостатком автомобилей в дилерской сети. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 320795 машин, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

«Ситуация с поставками электронных компонентов постепенно улучшается, однако пока что рано прогнозировать точные сроки окончания этого кризиса. Мы предпринимаем все возможные действия, чтобы минимизировать его влияние на объемы производства и прогнозируем позитивную динамику продаж по итогам всего 2021 года», – заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор.

Проверить, в каких дилерских автосалонах есть в наличии новые автомобили LADA, можно здесь.

Фото: АВТОВАЗ