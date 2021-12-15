Названы автомобили, владеть которыми выгоднее всего

Стало известно, какими легковыми автомобилями выгоднее всего владеть в России. Их впервые назвали эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подведения итогов премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership)*.

Так, в сегменте В (позиционирование – STANDART) лидером по стоимости владения стала модель LADA XRAY. По данным агентства «АВТОСТАТ», 1 километр ее пробега обходится в 7,5 руб. В сегменте С (позиционирование – STANDART) первенствует Skoda Octavia с результатом 8,8 руб./км. А, к примеру, в премиальном сегменте D выгоднее всего владеть автомобилем Volvo S60 (14,5 руб./км). Подробная информация о других моделях, которые стали победителями и лауреатами премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership) содержится здесь.

Отметим, что данная Премия является итогом масштабного исследования, проведенного экспертами агентства «АВТОСТАТ». Его методика учитывает основные расходы, которые падают на плечи владельца вместе с покупкой автомобиля – страхование, транспортный налог, зимние шины, техобслуживание, топливо – в зависимости от условий и региона эксплуатации. При этом ключевыми параметрами для расчета являются следующие: период владения автомобилем – 3 года, суммарный пробег – 45 000 км, возраст владельца – 35 лет, стаж вождения – 10 лет.

* Использование информации / материалов запрещено без согласования с ООО «АВТОСТАТ». Уточнить условия использования можно по электронному адресу: avb@autostat.ru.