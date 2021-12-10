80% продаваемых SUV – с автоматической трансмиссией

Из всех реализованных в России новых кроссоверов и внедорожников только каждый пятый оснащен механической КП, выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ». Соответственно остальные SUV, т.е. 80%, продаются с автоматической трансмиссией (АТ)*.

Напомним, что в среднем по рынку доля АТ составляет 66%. У SUV этот показатель заметно больше, т.к. совсем немного кроссоверов и внедорожников продается с механической КП. Из наиболее популярных таких моделей – LADA Niva (доля МКП – 100%) и Renault Duster (85%).

Если рассматривать другие сегменты российского рынка, то еще большую долю продаж автомобилей, укомплектованных АТ, имеют следующие: А (96%), С (96%), D, E, F, MPV, купе/кабриолеты (по 100%). Но все они по объемам реализованных машин значительно уступают SUV, который, напомним, остается крупнейшим сегментом на нашем рынке.

А вот во втором по величине сегменте – В – доминирует «механика». Так, доля проданных автомобилей с МКП здесь составляет 55%. Таким образом, оставшиеся 45% – это АТ. Как отмечают эксперты агентства, такое соотношение объясняется присутствием самых популярных моделей рынка, а именно: LADA Granta и Vesta, львиная доля которых (81 – 93%) продается с «механикой».

Среди пикапов преимущество машин с МКП еще сильнее – их доля достигает 63% (против 37% у АТ). Это связано с тем, что в объеме реализации модели УАЗ «Пикап», которая является бестселлером сегмента, 85% приходится на «механику».

И наконец, наибольшая доля автомобилей с механической КП зафиксирована в сегменте LAV (98%), где безусловным фаворитом оказывается LADA Largus, предлагаемый исключительно на «механике». У машин с АТ тут всего лишь 2% продаж.

Насколько выгодны во владении автомобили с тем или иным типом трансмиссии? Об этом могут рассказать наши эксперты в ходе онлайн-конференции Autostat Analytic Day, которая состоится совсем скоро, 15 декабря. Получить подробную информацию и зарегистрироваться – по ссылке.

* К автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.

Фото: Hyundai