Volkswagen показал пикап Amarok нового поколения

Компания Volkswagen опубликовала новое изображение пикапа Amarok второго поколения. Производство новинки будет налажено на заводах в Южной Африке и Аргентине, а в продажу на европейский рынок машина поступит в конце 2022 года, сообщает портал Wroom.ru.
Пикап Amarok нового поколения станет результатом первой совместной работы концернов Volkswagen и Ford. Автомобиль будет построен на той же платформе, что и новый пикап Ford Ranger, и позаимствует те же двигателей. Американский пикап оснащен 2,0-литровым турбодизелем и бензиновой турбочетверкой объемом 2,3 л. Также в моторную гамму войдет 3,0-литровый дизельный двигатель V6, отдача которого пока неизвестна.
Судя по изображению, пикап Volkswagen Amarok получит новую радиаторную решетку, иной капот, светодиодную оптику со светящейся полосой и дополнительные фонари на крыше. Интерьер обзаведется большим сенсорным дисплеем мультимедийной системы и цифровой приборной панелью.
Напомним, пикап Volkswagen Amarok первого поколения дебютировал в 2010 году. На российском рынке продавались полноприводные машины с турбодизелями объемом 2,0 л и 3,0 л в сочетании с механической или автоматической коробками передач, однако в марте этого года продажи модели в нашей стране были прекращены.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», из-за напряженной ситуации во всемирной цепочке поставок, особенно в отношении полупроводников, позитивные сдвиги в первом полугодии у марки Volkswagen Коммерческие автомобили потеряли свою динамику. За первые девять месяцев клиентам было поставлено в общей сложности 286,5 тыс. автомобилей, что на 5,3% превышает аналогичный показатель прошлого года. Поставки автомобилей серии T в отчетный период выросли на 31,7% в сравнении с прошлым годом: всего клиентам было передано почти 132,9 тыс. машин. Поставки модели Crafter также выросли на 17,4% и составили около 49 тыс. единиц. Помимо фургонов, большой популярностью пользуются обе модели кемперов из серии California: поставки California 6.1 выросли на 35,8%, а модели Grand California – на 52,3%. На продажи модели Caddy нового поколения негативно повлияли определенные сложности по всей цепочке поставок. В результате продажи этой модели упали на 21,5% и составили 69,3 тыс. автомобилей. Больше всего поставки нового Caddy на основе платформы MQB пострадали от дефицита полупроводников.
«В третьем квартале 2021 года ситуация с поставщиками серьезно осложнилась, поэтому мы не смогли сохранить положительную динамику поставок автомобилей, которая наблюдалась в первом полугодии. Однако наши клиенты продолжают демонстрировать высокое доверие к нашим автомобилям, о чем свидетельствует значительный рост входящих заказов. В текущем году их число выросло на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сотрудники концерна Volkswagen прилагают все усилия и совместно работают над тем, чтобы устранить эти недочеты в интересах наших клиентов. Однако сроки поставок для большинства наших моделей будут превышать стандартные», – заявил Ларс Краузе, член правления Группы, ответственный за продажи и маркетинг марки Volkswagen Коммерческие автомобили.
Наличие всех новых автомобилей Volkswagen у официальных дилеров марки в России можно проверить здесь.
Фото: Volkswagen Коммерческие автомобили