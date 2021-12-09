Volkswagen показал пикап Amarok нового поколения

Компания Volkswagen опубликовала новое изображение пикапа Amarok второго поколения. Производство новинки будет налажено на заводах в Южной Африке и Аргентине, а в продажу на европейский рынок машина поступит в конце 2022 года, сообщает портал Wroom.ru.

Пикап Amarok нового поколения станет результатом первой совместной работы концернов Volkswagen и Ford. Автомобиль будет построен на той же платформе, что и новый пикап Ford Ranger, и позаимствует те же двигателей. Американский пикап оснащен 2,0-литровым турбодизелем и бензиновой турбочетверкой объемом 2,3 л. Также в моторную гамму войдет 3,0-литровый дизельный двигатель V6, отдача которого пока неизвестна.

Судя по изображению, пикап Volkswagen Amarok получит новую радиаторную решетку, иной капот, светодиодную оптику со светящейся полосой и дополнительные фонари на крыше. Интерьер обзаведется большим сенсорным дисплеем мультимедийной системы и цифровой приборной панелью.

Напомним, пикап Volkswagen Amarok первого поколения дебютировал в 2010 году. На российском рынке продавались полноприводные машины с турбодизелями объемом 2,0 л и 3,0 л в сочетании с механической или автоматической коробками передач, однако в марте этого года продажи модели в нашей стране были прекращены.