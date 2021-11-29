«Группа ГАЗ» вышла на рынок Болгарии

«Группа ГАЗ» начала продажи в Болгарии коммерческого автомобиля «ГАЗель NN» полной массой 3,5 т. Реализация, а также гарантийное и сервисное обслуживание организованы в сотрудничестве с крупнейшим в Болгарии автомобильным холдингом Avto Union, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Продажи стартовали в Софии, где открылся шоурум и сервисный центр автомобилей ГАЗ. В следующем году планируется открытие центров продаж в других городах Болгарии – Варне, Бургасе, Пловдиве, Русе, Стара-Загоре.

Уже на старте продаж покупателям предлагается восемь модификаций автомобиля «ГАЗель NN», включая бортовые машины со стандартной и удлиненной колесной базой, оснащенные 3-местной или 7-местной кабиной, а также цельнометаллические фургоны с четырьмя вариантами объема грузового отсека: 7,5/9,5/ 11,5/13,5 куб.м. Автомобиль оснащен двигателем Volkswagen экологического класса «Евро-6» (рабочий объем двигателя – 2,0 л, мощность – 136 л.с., крутящий момент – 340 Нм). «ГАЗель NN» комплектуется 6-ступенчатой коробкой передач, которая является новой разработкой автозавода ГАЗ.

«Доля нашего холдинга на автомобильном рынке Болгарии – 15-20%. Предлагая «ГАЗели NN», мы рассчитываем занять долю около 30% в сегменте легких коммерческих автомобилей. Еще до официального старта продаж мы реализовали 140 автомобилей. На сегодняшний день три из десяти крупнейших логистических компаний в нашей стране уже имеют в своем автопарке автомобили «ГАЗель NN». Самый крупный заказ поступил от курьерской службы DPD. Мы также получили предзаказ от болгарской IKEA. Также машиной заинтересовался ряд компаний, среди которых – сеть супермаркетов, строительные организации, производственные компании, они взяли по нескольку автомобилей «на пробу», – рассказал руководитель направления ГАЗ холдинга Avto Union Милен Кристов.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: «Группа ГАЗ»