«Автотор» начал производство обновленного Kia Cerato по полному циклу

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство обновленного седана Cerato в режиме полного цикла, включающего сварку, окраску и сборку кузовов. Напомним, из моделей Kia по методу CKD на предприятии также выпускаются кроссоверы Seltos и Soul, сообщает пресс-служба корейской марки.

Напомним, производство Kia Cerato началось на «Автоторе» в 2012 году, и с тех пор с конвейера сошло более 100 тыс. автомобилей этой модели. Четвертое поколение Cerato выпускается на заводе в Калининграде с 2018 года, а в августе 2021-го была запущена крупноузловая сборка обновленной версии седана.

Габаритная длина обновленного Kia Cerato составляет 4640 мм, колесная база 2700 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1450 мм. Переднюю часть автомобиля отличают тонкие светодиодные основные фары, визуально объединенные с широкой решеткой радиатора, также получившей стильные очертания. Передний бампер с интегрированными дневными ходовыми огнями приобрел спортивный облик, а очертания широкого нижнего воздухозаборника вызывают ассоциации с крылом истребителя. Задняя часть имеет выраженную горизонтальную архитектуру, основным элементом которой стала рельефная, трехмерная комбинация фонарей, визуально объединенных полосой по всей ширине автомобиля. Для обновленного Kia Cerato предложены колесные диски нового, более спортивного дизайна, в размерности 16 и 17 дюймов.

В интерьере обновленного Kia Cerato дисплей мультимедийной системы увеличен с 8” до 10,25”, а экран цифровой приборной панели также имеет ширину 10,25 дюймов. Новый блок сенсорных переключателей создает удобное и комфортное управление мультимедийной и навигационной функциями.

Обновленный Cerato стал первой моделью Kia, которая вышла на российский рынок с новым логотипом бренда. Расширен список опций комфорта и безопасности, включая парковочный тормоз и систему дистанционного запуска двигателя при помощи смарт-ключа. Также обновлены комплекс систем помощи водителю Drive Wise и информационно-развлекательная система. Кроме того, именно начиная с обновленного Cerato все выходящие на российский рынок автомобили Kia будут штатно оснащаться телематическим комплексом Kia Connect.

Обновленный Kia Cerato доступен в России с бензиновыми двигателями 1.6 MPI и 2.0 MPI мощностью 128 л.с. и 150 л.с. соответственно, которые адаптированы для работы на бензине АИ-92. Первый двигатель будет предлагаться как с механической, так и автоматической 6-ступенчатой коробкой передач. В версии с 2,0-литровым мотором доступна только автоматическая трансмиссия. Обновленный Cerato имеет привод на переднюю ось.

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Фото: Kia