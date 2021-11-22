Peugeot намерен стать лидером по продаже электрических LCV в Европе

Компания Peugeot к 2022 году намерена стать лидером по продажам экологически чистых легких коммерческих автомобилей в Европе. В нынешнем году Peugeot поставит своим клиентам в Европе 4000 электрофургонов, а совокупный портфель заказов на эти автомобили уже сейчас составляет около 10 тыс. единиц, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

С появлением этой осенью моделей e-Partner и e-Boxer, дополнивших дебютировавшего в прошлом году e-Expert, весь модельный ряд легких коммерческих автомобилей Peugeot теперь получил электрические модификации. Кроме того, до конца текущего года Peugeot также запустит производство своего первого электрофургона на водородных топливных элементах – e-Expert Hydrogen. Как отмечается, 100% электрические фургоны Peugeot не уступают традиционным дизельным версиям в части полезного объема и практичности – обладая вместе с тем всеми преимуществами электропривода, такими как более низкие эксплуатационные расходы, легкость управления, мгновенный отклик на нажатие педали акселератора, высокий крутящий момент, абсолютная бесшумность, а также отсутствие вибраций, неприятных запахов и вредных выбросов.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы (и не только Peugeot) – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Peugeot