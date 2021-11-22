Genesis представил электрический кроссовер GV70

Компания Genesis представила на международном автосалоне в Гуанчжоу электрическую версию кроссовера GV70.

Как сообщает пресс-служба корейской марки, для достижения оптимальной аэродинамики были усовершенствованы различные элементы кузова, среди которых – фирменная решетка радиатора Crest Grille с перевернутым рисунком G-Matrix и скрытой встроенной панелью для зарядного устройства, колесные диски и задние бамперы без выхлопных труб. Электрическую версию Genesis GV70 также отличает фирменная прогрессивная оптика Quad Lamps со сдвоенными линиями добавляет финальный штрих к образу.

Электрический GV70 будет предлагаться с салоном белого цвета Glacier White, который получил специальную отделку из переработанных материалов. Стоит отметить, что за счет понижения уровня центрального тоннеля разработчикам удалось обеспечить на заднем ряду пространство, сопоставимое с GV70 с ДВС.

Электрический GV70 будет предлагаться исключительно в полноприводном варианте с моторами максимальной мощностью 160 кВт и пиковым крутящим моментом 350 Нм на передней и задних осях. Совокупная мощность силовой установки составляет 360 кВт (в режиме Boost Mode), а максимальный крутящий момент – 700 Нм. В режиме Boost Mode мощный кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 секунды. Кроме того, это первая электрическая модель Genesis, оснащенная специальным внедорожным режимом e-Terrain. В соответствии со стандартами CLTC, максимальный запас хода электрического GV70 на одном заряде превышает 500 км (400 км в соответствии с корейской системы сертификации электромобилей). А с помощью устройства скоростной зарядки мощностью 350 кВт увеличить заряд батареи с 10% до 80% можно всего за 18 минут.

Среди инновационных технологий электрического GV70 – интеллектуальная система рекуперативного торможения 2.0, которая восстанавливает заряд энергии и работает в зависимости от стиля езды водителя, навигации в реальном времени и дорожных условий. Во время движения интеллектуальная педаль i-Pedal позволяет водителю ускоряться и замедлять автомобиль вплоть до полной остановки, не трогая педаль тормоза. Электрический GV70 оснащен системой активного шумоподавления ANC-R, существенно снижающей уровень шума за счет установленных в салоне четырех датчиков и восьми микрофонов, которые изменяют и анализируют уровень дорожного шума и одновременно создают звуковые волны в противофазе к нему. Система Preview Electronic Control Suspension оптимизирует работу подвески, используя информацию, полученную с помощью фронтальной камеры и системы навигации кроссовера, и повышает комфорт во время движения.

А как в нашей стране развивается рынок электромобилей? Подробная информация о марках и моделях, о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Genesis