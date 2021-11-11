Changan CS75 Plus сменил поколение | АВТОСТАТ

Changan CS75 Plus сменил поколение

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Changan CS75 Plus сменил поколение

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Компания Changan опубликовала официальные изображения кроссовера CS75 Plus второго поколения.

Как пишет портал «Китайские автомобили», особенностями новинки стали узкий профиль фар, объединенные в линию фонари, другие бамперы и решетка радиатора. При этом у последней будет как минимум два варианта оформления. На официальных изображениях представлена модификация с рисунком решетки в виде буквы «V», но на ней заметна и буква S. Можно предположить, что данный вариант получит именно спортивная версия Changan CS75 Plus нового поколения. Другой вариант радиаторной решетки представлен гексагональными элементами, напоминающими кроссоверы Uni-K и Uni-T.

Интерьер CS75 Plus второго поколения на официальных изображениях еще не представлен. Однако по неофициальным данным, у кроссовера будет трехспицевое рулевое колесо, экраны приборной панели и центральной консоли объединены в один блок, а их диагональ составляет 12,3 дюйма. Такими же параметрами обладает мультимедиасистема последнего рестайлинга CS75 Plus первого поколения.

Габариты нового CS75 Plus также изменятся совсем незначительно: его точные размеры составят 4700 х 1865 х 1710 мм при колёсной базе 2710 мм. Таким образом, второе поколение стало лишь на 10 мм длиннее, сохранив ту же колесную базу.

Гамма моторов автомобиля также не претерпела изменений и представлена 1,5-литровым двигателем на 178 л.с. и 2,0-литровым на 232 л.с. А вот механическая трансмиссия, доступная для предыдущего поколения CS75 Plus, будет недоступна. Теперь младший мотор работает в паре исключительно с 6-скоростным «автоматом» от Aisin. Более производительный агрегат сочетается уже с 8-диапазонной АКП японского производителя. Цены на CS75 Plus второго поколения пока неизвестны.

Какие модели Changan и по какой цене представлены на рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто». Проверить наличие новых автомобилей Changan в салонах официальных дилеров марки можно здесь

Фото: Changan

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиsuvкитайские автомобиликроссоверыchanganchangan cs35

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