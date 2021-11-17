Самые мощные версии Ford Mustang исчезли из продажи

Компания Ford приостановила выпуск спорткаров Mustang Shelby GT500 и Mustang Mach 1. Причина – дефицит электронных комплектующих, который уже затронул большинство автопроизводителей в мире.

Как пишет портал Wroom.ru, американские дилеры Ford больше не принимают заказы на мощные версии «Мустанга». Ранее сделанные заказы переносят на более поздний срок – по предварительной информации, выпуск таких версий все-таки планируют возобновить в следующем году.

Ford Mustang Mach 1 оснащается атмосферным двигателем V8 5.0, форсированным до 487 л.с., и отличается от обычных вариантов настройками ходовой части и аэродинамическим обвесом. Под капотом экстремальной версии Ford Mustang Shelby GT500 стоит мотор V8 5.2 с компрессором, развивающий 771 л.с.

Ford Mustang – это второй по популярности спорткар на американском рынке: за три квартала этого года в США продали 41 тыс. экземпляров модели. Чуть лучше продается только Dodge Challenger. На российском рынке «Мустанги» официально не представлены и никогда в нашу страну не поставлялись.

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Фото: Ford