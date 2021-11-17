Выпущен 1-миллионный кроссовер Peugeot 3008

С конвейера завода Peugeot во французском городе Сошо сошел 1-миллионный кроссовер Peugeot 3008 спустя пять лет после дебюта этой модели. Во Франции Peugeot 3008 остается лидером своего сегмента с первого месяца продаж, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В Европе в 2021 году эта модель занимает второе место в сегменте SUV. Также кроссовер пользуется большим успехом в южной Европе, занимая первую строчку в соответствующем сегменте на рынке Португалии, и вторую – на рынках Италии и Испании.

На долю Европы приходится 65% продаж Peugeot 3008. Прочими важными рынками для этой модели являются Турция, Израиль, Япония и Египет. Более 80% Peugeot 3008 продается с автоматической трансмиссией, и почти 38% продаж модели приходится на богатые комплектации.

Peugeot 3008 оснащается системами помощи водителю последнего поколения. Салон автомобиля выполнен в фирменной концепции организации водительского места Peugeot i-Cockpit с новым высококачественным дисплеем и сенсорным экраном высокого разрешения с диагональю 10 дюймов. Эта модель предлагается в самых разных версиях: с подключаемым гибридом, с передним или полным приводом, а также с двигателями внутреннего сгорания.

Напомним, в России продажи Peugeot 3008 нового поколения стартовали в конце прошлого года. В настоящее время модель доступна в трех уровнях исполнения, с двумя вариантами компоновки двигателя и трансмиссии, по цене от 2 млн 169 тыс. рублей до 2 млн 759 тыс. рублей.

Для нового Peugeot 3008 доступен пакет «Black Pack», в который входят решетка радиатора и эмблемы льва в передней и задней части автомобиля с темным хромированием, надписи «3008» и «Peugeot» матового черного цвета, темная декоративная защитная накладка на переднем бампере, черные рейлинги, черная резиновая окантовка окон, защитные накладки в нижней части дверей из черного матового пластика и черная глянцевая накладка на заднем бампере. Интерьер автомобилей отличает отделка сидений натуральной кожей 'Nappa' красного цвета (включает декоративные вставки из темной древесины на передней и дверных панелях), а также 10-дюймовый экран мультимедийной системы.

В набор нового оснащения Peugeot 3008 вошли система ночного видения, усовершенствованная система распознавания дорожных знаков и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач для версий с дизельным двигателем.

Для кроссовера Peugeot 3008 на российском рынке предлагаются бензиновый двигатель 1.6 THP (150 л.с.) в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач (EAT6), а также дизельный мотор 2.0 HDi (150 л.с.), который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач (EAT8).

Какие еще модели Peugeot и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Peugeot