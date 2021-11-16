Skoda показала обновленный кроссовер Karoq

Первый из двух дизайнерских эскизов раскрывает облик обновленной передней части Skoda Karoq, сообщает пресс-служба чешской марки. Увеличенная в ширину решетка радиатора Skoda получила шестиугольную форму и стильные двойные вертикальные планки. Нижнюю часть бампера дополняет широкий воздухозаборник. Фары стали более узкими, чем у предшественника, и продолжаются до самой решетки радиатора. Их динамичная форма подчеркнута новыми дневными ходовыми огнями, каждый из которых состоит из двух отдельных элементов. Под ними располагается второй блок освещения, в котором находятся противотуманные фары или отдельный светодиодный модуль – в топовой комплектации. С наступлением темноты новая комбинация передней оптики создает яркий «четырехглазый» облик.

Второй эскиз демонстрирует обновленную заднюю часть Skoda Karoq. Помимо удлиненного заднего спойлера и модернизированного бампера с черным диффузором, новый дизайн получили четко очерченные фонари. Как и фары, они стали более узкими, что подчеркивает ширину автомобиля. Фирменные для Skoda кристаллические элементы нашли свое отражение в фонарях с характерными С-образными линиями.

Напомним, премьера Skoda Karoq в 2017 году стала вторым большим этапом в реализации кампании по развитию в сегменте внедорожников и SUV, получившей настоящий успех: в 2020 году эти модели составили почти 40% мировых продаж чешского автопроизводителя. Причем в 2020 году и первой половине 2021 года Karoq стал самым продаваемым SUV марки и второй по популярности моделью Skoda, уступив только бессменному бестселлеру – Octavia. С 2017 года с конвейера сошло более 500 тыс. автомобилей Karoq, которые сегодня продаются более чем в 60 странах мира. Производство этой модели Skoda налажено в Чехии, Словакии, а также России и Китае.

Член совета директоров Skoda Auto, ответственный за продажи и маркетинг, Мартин Ян выразил уверенность, что обновленный Karoq продолжит историю успеха и привлечет к бренду еще больше новых клиентов.

А сколько такой автомобиль стоит через 3 года после покупки? Как в целом сохраняется остаточная стоимость (Residual value) у чешских автомобилей? Об этом можно узнать из нашего исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля».

Фото: Skoda