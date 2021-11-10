Infiniti с начала 2021 года увеличил продажи в России на 10%

Российские дилеры Infiniti по итогам десяти месяцев 2021 года реализовали 1620 автомобилей, что на 10% выше показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Infiniti на российском рынке в январе-октябре стал кроссовер QX50, чьи продажи снизились на 5% и составили 718 машин. Второе место занял внедорожник QX80 с показателем 606 реализованных автомобилей (+29%).

В ближайшее время в России стартуют продажи купе-кроссовера QX55 – наследника модели Infiniti FX. В дальнейшем ожидается российский дебют абсолютного нового поколения премиального семиместного кроссовера Infiniti QX60, мировая премьера которого состоялась в июне этого года.

Во сколько обходится содержание Infiniti (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Infiniti