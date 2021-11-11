ТОП-10 самых продаваемых премиальных автомобилей в РФ за 9 месяцев 2021 года | АВТОСТАТ

ТОП-10 самых продаваемых премиальных автомобилей в РФ за 9 месяцев 2021 года

2

ТОП-10 самых продаваемых премиальных автомобилей в РФ за 9 месяцев 2021 года

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
Все готовые отчёты

В десятке самых продаваемых в России автомобилей премиум-сегмента сохраняется гегемония немецких брендов BMW и Mercedes-Benz, чьи модели занимают 8 из 10 мест в рейтинге. Тем не менее, лидерство здесь принадлежит японскому Lexus RX. За 9 месяцев текущего года эта модель разошлась тиражом 7 926 экземпляров, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ. Какие еще модели вошли в перечень самых востребованных? Разбирались эксперты «АВТОСТАТ».

Вторую строчку ретинга занимает Mercedes Benz E-Class, его объем продаж с января по сентябрь 2021 года достиг 6 099 автомобилей (+22%). В первую тройку вошел и BMW X5 с результатом 5 401 проданный автомобиль (+1%).

Следующие четыре места занимают модели, которые преодолели порог в четыре тысячи проданных экземпляров: BMW X6 (4 533 шт.; +44%), Mercedes-Benz GLE (4 517 шт.; +58%), BMW 5 series (4 513 шт.; +27%), BMW X3 (4 349 шт.; +7%).

Кроме них, в десятку самых продаваемых попали также: Mercedes-Benz GLS (3 935 шт.; +71%), BMW 3 series (3 876 шт.; +59%), Lexus NX (3 741 шт.; +17%).

Всего же за 9 месяцев 2021 года в России было продано 123 900 новых легковых автомобилей премиальных марок. Это на 23% больше прошлогоднего результата за тот же период. Согласно оценке «АВТОСТАТ», доля премиального сегмента на российском рынке достигла 10,6%.

Проверить наличие новых автомобилей этих и других марок у официальных дилеров можно здесь.

Фото: Lexus

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродажипремиум-сегментпремиум-маркимодели-лидерытоп-10bmwbmw 5 серииbmw x3bmw x5bmw x6lexuslexus nxlexus rxmercedes-benzmercedes-benz e-class

Подписывайтесь
на наш телеграм-канал или на email рассылку

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 2
Чередниченко Виктор Сергеевич

Странная арифметика, 9 из 10 у BMW и Mercedes, но при этом 2 позиции у Lexus

Ответить
Азат Тимерханов
11 ноября 2021, 09:46

Спасибо за интерес к нашим публикациям! Отдельная благодарность за то, что обнаружили ошибку. Поправили: 8 из 10 у "немцев".

Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно