ТОП-10 самых продаваемых премиальных автомобилей в РФ за 9 месяцев 2021 года

В десятке самых продаваемых в России автомобилей премиум-сегмента сохраняется гегемония немецких брендов BMW и Mercedes-Benz, чьи модели занимают 8 из 10 мест в рейтинге. Тем не менее, лидерство здесь принадлежит японскому Lexus RX. За 9 месяцев текущего года эта модель разошлась тиражом 7 926 экземпляров, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ. Какие еще модели вошли в перечень самых востребованных? Разбирались эксперты «АВТОСТАТ».

Вторую строчку ретинга занимает Mercedes Benz E-Class, его объем продаж с января по сентябрь 2021 года достиг 6 099 автомобилей (+22%). В первую тройку вошел и BMW X5 с результатом 5 401 проданный автомобиль (+1%).

Следующие четыре места занимают модели, которые преодолели порог в четыре тысячи проданных экземпляров: BMW X6 (4 533 шт.; +44%), Mercedes-Benz GLE (4 517 шт.; +58%), BMW 5 series (4 513 шт.; +27%), BMW X3 (4 349 шт.; +7%).

Кроме них, в десятку самых продаваемых попали также: Mercedes-Benz GLS (3 935 шт.; +71%), BMW 3 series (3 876 шт.; +59%), Lexus NX (3 741 шт.; +17%).

Всего же за 9 месяцев 2021 года в России было продано 123 900 новых легковых автомобилей премиальных марок. Это на 23% больше прошлогоднего результата за тот же период. Согласно оценке «АВТОСТАТ», доля премиального сегмента на российском рынке достигла 10,6%.

Проверить наличие новых автомобилей этих и других марок у официальных дилеров можно здесь.

Фото: Lexus