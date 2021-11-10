Bugatti и Rimac создают совместное предприятие

Компания Bugatti объявила о полном слиянии с хорватским производителем электрогиперкаров Rimac. Акционерами совместного предприятия Bugatti Rimac будут Rimac Group (55%) и Porsche AG (45%), говорится с сообщении сторон. Под крышей нового СП марки Bugatti и Rimac Automobili по-прежнему будут действовать как самостоятельные бренды и производители, сохранив свои заводы в Загребе и Мольсайме и каналы сбыта.

Генеральным директором станет Мате Римац, основатель и глава компании Rimac Automobili, который считается пионером создания электрических гиперкаров. Прежний генеральный директор Bugatti Штефан Винкельманн оставил свой пост к 31 октября 2021 года и сосредоточит свое внимание на должности президента Lamborghini. В новый состав руководства наряду с Мате Римацом вошел Кристоф Пишон, прежний руководитель производства и соуправлящий Bugatti Automobiles. Пишон займет должность главного операционного директора совместного предприятия и продолжит руководить мануфактурой в эльзасском Мольсайме. Финансовым директором станет Лариса Фляйшер, до этого возглавлявшая отдел контроллинга Porsche в сфере цифровизации и построения новых бизнес-моделей. Должность главного технолога займет Эмилио Серво, который до этого был главным инженером в McLaren.

Головной офис Bugatti Rimac находится в Света-Неделя, под Загребом (Хорватия). На 2023 год запланирован переезд в новый кампус Rimac, строительство которого ведется в настоящее время. Там будут размещены совместные отделы исследований и разработок. В кампусе, общая площадь которого составляет 200 тыс. кв.м., а стоимость − 200 млн евро, будут работать 2500 человек. Параллельно с этим все модели Bugatti, как и прежде, будут выпускаться на мануфактуре в Мольсайме, что позволит на долгое время сохранить там рабочие места. Сначала на совместном предприятии Bugatti Rimac будут работать 435 человек, из которых около 300 будут заняты в Загребе и примерно 135 в Мольсайме (Франция). Как отмечается, подобный подход позволит двум успешным брендам Bugatti и Rimac сохранить и укрепить свои сильные стороны.

А как в нашей стране развивается рынок электромобилей? Подробная информация о марках и моделях, о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».