У Aurus появился первый официальный партнер в Санкт-Петербурге - АВТОDOM

Вчера, 28 октября, были подписаны документы о партнерстве люксового бренда AURUS и ГК АВТОDOM. Как сообщает пресс-служба дилерского холдинга, согласно заключенным договоренностям, в Северной столице, на Пулковском шоссе, в рамках кластера АВТОDOM скоро появится новая большая галерея для демонстрации представительских автомобилей Aurus.

В перспективе речь идет об отдельном здании шоу-рума в несколько этажей площадью 650 кв. метров, где будет представлена модельная линейка бренда, в том числе и защищенные версии. Открытие шоу-рума запланировано на первую половину 2022 года, однако сервисное обслуживание клиентов, купивших автомобили Aurus, начнется уже в 2021 году.

«AURUS продолжает реализацию стратегии развития на внутреннем рынке, в рамках которой одним из важнейших городов присутствия в РФ является Санкт-Петербург. АВТОDOM стал ключевым партнером AURUS в Северной столице, мы уверены в долгосрочном плодотворном сотрудничестве», - сказал генеральный директор AURUS Адиль Ширинов.

В свою очередь Андрей Ольховский, генеральный директор ГК АВТОDOM поблагодарил партнера за доверие: «У нас большой опыт работы с сегментами премиум и люкс, и, я уверен, мы обеспечим индивидуальный подход к каждому клиенту... Среди клиентов данного сегмента сейчас высокий спрос на эксклюзивные опции и роскошную отделку интерьера. Поскольку автомобили AURUS – очень индивидуальный и кастомизированный продукт, они уже пользуются существенным спросом...».