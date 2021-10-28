В России определили лучшие IT-решения для автобизнеса

Сегодня недостаточно просто предложить хорошую идею – ее нужно еще грамотно реализовать, а потом ярко и зажигательно подать. Именно такие идеи стали победителями в конкурсе IT-решений, который прошел в рамках бизнес-форума «IT-Революция в автобизнесе 2021».

Как и в любом другом конкурсе, здесь были свои правила: у участников было только 6 минут для того, чтобы представить свой продукт, рассказать о выгодах, которые он предоставляет, и зажечь аудиторию. Профессиональное жюри и зрители оценивали конкурсантов по пятибальной шкале, а всего в конкурсе приняли участие 12 компаний.

Главный приз получил продукт от компании CarCraft – система моментальных платежей, которая переводит деньги на банковские карты физических лиц за выкупаемые автомобили с пробегом. Платформа CarCraft Momentum PAY позволяет бесперебойно выкупать машины, поскольку ее лимит составляет 14 млн рублей. При этом дилеру или другому перекупу не обязательно приобретать расчетно-кассовое оборудование, заводить расчетный счет в банке, а кроме того, они могут получить возможность последующего финансирования на срок до 180 дней.

Второе место досталось сервису One Platform от компании Kodix Automotive. Эта платформа позволяет создавать индивидуальные сайты внутри дилерской сети по стандартам бренда, тем самым решая проблему узнаваемости сайтов дилеров. При этом дилерам не нужно отвлекаться на создание бренд-сайта, а можно полностью сосредоточиться на уникальном контенте. Кроме того, в систему встроен фоновый контроль, который защищает от «поломки» сайта изнутри из-за неверных действий самого дилера. Дополнительно площадка защищена от внешних DDOS-атак и взлома.

Интересно, что в этом году третье место занял чисто технический проект, который представила компания MR.NET.ИНТЕРНЕТ. Решение позволяет обеспечить высокоскоростной беспроводной интернет на основе технологии бондинга LTE-подключений. Такой интернет необходим там, где нет официальных провайдеров и связь постоянно «сбоит». Благодаря технологии агрегации нескольких соединений, автостанция, сервисный центр, СТО или магазин запчастей могут оставаться на связи в 99,99% случаев.

Вручая заслуженные призы, жюри конкурса отметило, что в этом году уровень как самих IT-решений, так и их подачи существенно вырос по сравнению с предыдущими годами. Хотя, безусловно, участникам еще есть, над чем поработать.

Тем не менее, всем участникам были вручены дипломы за смелость и отличную реализацию идей, которые действительно помогают решать самые острые проблемы, существующие сегодня в автобизнесе.

Какие еще компании принимали участие в конкурсе, какие кейсы предлагались для эффективного управления бизнес-процессами, кого отметило жюри, а за кого проголосовали зрители – все это можно узнать на нашем канале Автостат ТВ.

Фото: скриншот с видеотрансляции