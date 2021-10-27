Выкуп автомобилей с пробегом: «тараканьи бега» или новые возможности для бизнеса?

В 2019 году выездной выкуп автомобилей воспринимался дилерами как «тараканьи бега», то есть процесс, который не нужен дилерскому центру и на который не стоит тратиться. Сегодня все ведущие компании российского авторынка развивают у себя это направление, осознав, что выкуп «с улицы» – неотъемлемая часть дилерского бизнеса.

Человек, который еще в 2017 году пытался донести эту мысль до дилеров – Гаджи Курбанов, основатель компании Haraba. Сегодня на конференции «IT-Революция в автобизнесе 2021» он рассказал об изменениях, которые за это время произошли на рынке автомобилей с пробегом, а также в умах официальных дилеров и частных перекупов.

Сегодня 6 из 10 автомобилей на перепродажу выкупаются через сервис Haraba, в котором уже зарегистрировано более 200 000 пользователей. Дополнительный продукт – Haraba Dealer – это система управления бизнесом автомобилей с пробегом для официальных и независимых дилеров, которым пользуется уже большинство (75%) компаний.

Гаджи Курбанов сделал упор на том, что выкуп «с улицы» – это не просто логин и пароль от личного кабинета в системе, а возможность создавать альтернативные каналы выкупа, не связанные с классифайдами.

Первый путь – агрегатор аукционов, где в ленте поиска консолидированы предложения со всех аукционов и предоставлена возможность участия в них в режиме одного окна.

Второй путь – выкуп с СТО, где владельцу машины предложение на выкуп может озвучить как приемщик, так и терминал приемки – в скором будущем такие должны появиться во всех СТО.

Третий путь – внутренняя площадка Haraba, где также можно выкладывать автомобиль на продажу.

Отдельный блок в системе – технический аудит складов. Сегодня дилеры уверены, что их автомобили относятся к категории А, то есть являются высококачественными и, таким образом, позволяют запрашивать за них высокую цену. Однако это не всегда соответствует действительности. Часто сегодня возникают вопросы по подготовке автомобилей к продаже внутри дилерского центра. Выборочный аудит, о котором рассказал Гаджи, позволит оценить, насколько реальное состояние машины соответствует категории А.