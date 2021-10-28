Mazda отказалась от производства компактного кроссовера CX-3

Компания Mazda прекратит производство субкомпактного кроссовера CX-3, который был представлен в ноябре 2014 года на автосалоне в Лос-Анджелесе и с тех пор ни разу не сменил поколение. На рынок Европы модель вышла летом следующего года, а в США появилась в продаже в конце 2015-го в качестве замены маленького хэтчбека Mazda2, спрос на который оставлял желать лучшего, пишет портал Motor.ru.

Ранее сообщалось, что 2021 год станет последним для Mazda CX-3 только на североамериканском рынке, где этот кроссовер так и не смог завоевать популярность: с 2016 года ежегодные продажи не превышали планки в 20 тыс. машин. Теперь же стало известно, что модель также уйдет из Европы. Прием заказов уже приостановлен, а производство прекратится в декабре.

Нишу CX-3 будет занимать более крупный кроссовер CX-30, с которым уходящая модель составляла ненужную внутреннюю конкуренцию. Помимо этого, Mazda планирует расширение гаммы кроссоверов: в 2022-м в Европе появятся внедорожники CX-60 и CX-80 с гибридными силовыми установками, а в США – крупные CX-70 и CX-90, а также компактный CX-50.

На европейском рынке Mazda CX-3 предлагали с двумя бензиновыми моторами Skyactiv-G объемом 2,0 л и мощностью 121 либо 150 л.с., а также 115-сильным дизелем 1.8 Skyactiv-D.

В нашей стране Mazda CX-3 не продается, а после недавнего ухода CX-30 в российской линейке Mazda числятся всего три модели: кроссоверы CX-5 и CX-9, а также седан Mazda6.

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Фото: Mazda