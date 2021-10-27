Новый Range Rover появится в России

Компания Land Rover представила внедорожник Range Rover пятого поколения, который будет производиться исключительно на заводе Land Rover в Солихалле – историческом доме этой модели. С новой архитектурой кузова MLA-Flex автомобиль доступен как со стандартной, так и с длинной колесной базой, а также, впервые за всю историю Range Rover, с семиместной конфигурацией, сообщает пресс-служба британской марки.

Линейку двигателей, с которыми новый Range Rover будет поставляться в Россию, возглавляет новый флагманский бензиновый 530-сильный V8, создающий максимальный крутящий момент 750 Нм. Он позволяет полноразмерному внедорожнику разгоняться в режиме Dynamic Launch до 100 км/ч всего за 4,6 секунды и развивать максимальную скорость 250 км/ч.

Наиболее мощный из устанавливаемых на новый Range Rover дизельных двигателей Ingenium – D350. Этот рядный шестицилиндровый двигатель объемом 3,0 л с двумя турбокомпрессорами создает максимальный крутящий момент 700 Нм в диапазоне от 1500 до 3000 об/мин, благодаря чему автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 6,1 секунды. Другой дизельный двигатель, доступный на российском рынке – 249-сильный D250 с пиковым крутящим моментом 600 Нм, разгоняет внедорожник до 100 км/ч за 8,3 секунды. Все новые Range Rover оснащены 8-ступенчатой автоматической трансмиссией ZF.

Range Rover с электрической силовой установкой дополнит линейку роскошного внедорожника в 2024 году и станет первым полностью электрическим Land Rover. К концу 2030 года все модели Jaguar и Land Rover будут доступны в полностью электрических версиях, что поможет компании к 2039 году достигнуть нулевого объема углеродных выбросов на всех этапах производства и по всей цепочке поставок.

Внедорожные возможности Range Rover обеспечивает передовая интегрированная система управления шасси Integrated Chassis Control, оптимизирующая все параметры, от которых зависят динамические возможности автомобиля. Система активного подруливания задних колес повышает устойчивость и управляемость на высоких скоростях, обеспечивая самый маленький среди всех Land Rover диаметр разворота, а электронная пневмоподвеска упреждающе выстраивает необходимые настройки при помощи навигационных данных eHorizon.

Что касается интерьера, передовая технология очистки воздуха позволяет улучшить качество воздуха в салоне, а система активного шумоподавления обеспечивает тишину во время поездки.

Добавим также, что в 2022 году в продажу поступит особая версия Range Rover SV нового поколения от подразделения Special Vehicle Operations. Дизайн интерьера Range Rover SV включает в себя премиальную отделку и эксклюзивные материалы, такие как блестящие вставки из металла, гладкая керамика, замысловатая мозаика в стиле маркетри, а также высококачественная кожа или экологичный Ultrafabrics. Дополнительные варианты дизайна экстерьера, такие как SV Serenity и SV Intrepid, предлагают контрастирующие цвета в интерьере, а роскошная четырехместная комплектация SV Signature Suite отличается функциональными улучшениями, среди которых столик с электроприводом и холодильник.

А cколько такой автомобиль стоит через 3 года после покупки? Как сохраняется его остаточная стоимость? О нюансах расчета этого показателя наши эксперты рассказывают на канале Автостат ТВ.

Фото: Land Rover