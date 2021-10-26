Audi отзывает в России более 30 тысяч автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Компания «Фольксваген Груп Рус» 25 октября объявила об отзыве 31270 автомобилей Audi A4 и A6, реализованных с 2005-нр по 2011 год. Причины отзыва: на автомобилях Audi с подушкой безопасности переднего пассажира фирмы Takata, выпущенных в определённый период, существует вероятность того, что при срабатывании этой подушки безопасности может разрушиться корпус газогенератора. В результате мелкие металлические осколки корпуса могут разлететься и в некоторых случаях поранить водителя и пассажиров, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет заменен модуль фронтальной подушки безопасности переднего пассажира. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в августе компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 527 автомобилей Audi A4, A6, A8 и TT, реализованных с 1996-го по 2000 годы. На автомобилях Audi с подушками безопасности водителя Takata и газогенераторами Nadi, выпущенными в определенный период, функция подушки безопасности водителя может быть нарушена вследствие процессов старения. В этих случаях защитное действие подушки безопасности может быть снижено. В результате нельзя исключить повышенный риск травмирования при ДТП, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях, подпадающих под действие сервисного мероприятия, необходимо проверить модуль подушки безопасности водителя и при необходимости заменить газогенератор.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2021 года российские дилеры Audi реализовали 13903 автомобиля – на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки с четырьмя кольцами в нашей стране стал седан бизнес-класса Audi A6.

Полный список официальных дилеров Audi (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Audi